Los desafíos de Abbott en materia de inmigración: el conflicto entre el gobierno estatal y federal

21 Agosto 2023

“Haré cualquier cosa para proteger nuestro estado de la invasión de los cárteles de la droga mexicanos… y proteger nuestra soberanía”. Así intentó el gobernador de Texas, Greg Abbott, justificar sus últimos esfuerzos, ilegales pero innegablemente inhumanos.

Retratar a todos los inmigrantes con características que se ajustan sólo a una pequeña fracción de un grupo es una estrategia utilizada por Abbott, los republicanos y la derecha en general para demonizar a todos los inmigrantes. Entonces nada nuevo. Pero hay cosas peores. Durante casi dos años, Abbott lanzó la Operación Lone Star para controlar la entrada de inmigrantes a su estado. El último esfuerzo consiste en instalar barreras flotantes mediante boyas de color naranja ancladas en el fondo del río Grande, que separa Estados Unidos de México. Estas barreras incluyen alambre de púas, lo que hace que la entrada sea aún más difícil y peligrosa. Ya ha habido bajas. El congresista demócrata de Texas Joaquín Castro ha descrito la prohibición como una “trampa mortal”. La prohibición también empuja a las personas desesperadas que intentan cruzar la frontera a hacerlo desde aguas más profundas, lo que aumenta los riesgos.

Más allá de los peligros y su evidente crueldad, incluso las órdenes dadas a los agentes del estado de Texas de bloquear la entrada nos revelan la anarquía. En una serie de correos electrónicos analizados por el periódico británico The Guardian, uno de estos agentes explica cómo las órdenes de sus superiores reflejan inhumanidad. El oficial Nicholas Wingate informa que algunos inmigrantes han resultado heridos por alambre de púas. Según Wingate, una niña de 4 años se desmayó por el sobrecalentamiento mientras intentaba cruzar un alambre de púas en junio. Otra mujer embarazada quedó atrapada y finalmente fue trasladada de urgencia al hospital, donde perdió trágicamente a su bebé. En otro caso, según Wingate, más de un centenar de personas, incluidos niños exhaustos y hambrientos, fueron obligados a regresar a territorio mexicano. Sin embargo, algunos agentes, tras expresar preocupación por el clima inhumano, desobedecieron las órdenes de sus superiores y se comportaron humanamente con estas personas desesperadas. Los funcionarios de Texas han dicho que están revisando las órdenes dadas a sus agentes después de realizar una investigación interna.

Más allá de ser inhumanas, las sanciones que Abbott instituyó son evidentemente ilegales porque entran en conflicto con las leyes federales vigentes en materia de asuntos internacionales. Por eso un grupo de legisladores demócratas ha enviado una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que tome medidas. De hecho, el presidente lo hizo ordenando al gobernador de Texas que levantara la prohibición porque interfería con la administración federal de inmigración. Sin embargo, Abbott no retó a Biden a comparecer ante el tribunal. Sin embargo, la ley está del lado federal. Ha habido conflictos entre los estados y el gobierno federal por cuestiones de inmigración en el pasado, pero la Corte Suprema se ha puesto acertadamente del lado del gobierno de Washington. Biden señaló que los embargos violan una ley de 1899 que otorga al Congreso control sobre la “navegación de los cursos de agua” y que cualquier embargo debe ser aprobado por Washington. Abbott no coincidió con el Congreso, pero actuó como independiente, acusando a la administración Biden de no controlar las fronteras. Además, existe una violación internacional ya que el embargo está ubicado en un 80 por ciento en aguas mexicanas, infringiendo con ello la soberanía de otro país.

Abbott no tiene intención de darse por vencido, sin embargo, porque su política sobre inmigrantes cuenta con el apoyo de los tejanos. Una encuesta del mes pasado mostró que el 59 por ciento de los ciudadanos del estado de Lone Star están a favor de utilizar las fuerzas del orden estatales para controlar la frontera. Estas cifras han sido parcialmente contrarrestadas por informes sobre boyas y alambres de púas y acoso a inmigrantes. Sin embargo, a nivel nacional, el 58 por ciento de los estadounidenses desaprueba la política de inmigración de Biden. Continúa la retórica republicana de invasión desde la frontera sur. Sin embargo, los hechos nos dicen que las cifras de inscripción han disminuido significativamente. Por ejemplo, en junio, menos de 100.000 migrantes fueron detenidos en la frontera con México, una cifra no vista desde 2021.

¿La mano dura de Abbott o la política de Biden? Las estadísticas darán la razón a Biden. Una caída en los flujos de inmigrantes debido al embargo migratorio del gobierno mexicano está dificultando que los centroamericanos realicen el larguísimo viaje a Estados Unidos. También vale la pena señalar que Biden ha establecido una forma de solicitar asilo desde México utilizando CBP One, que le permite concertar una cita con un juez en los EE. UU. para determinar si se concederá el asilo. Además, el número de entradas legales ha aumentado: Biden alcanzó casi 500.000 unidades en los últimos dos años.

La inmigración siempre ha sido un tema candente en la historia de Estados Unidos, con conflictos entre quienes favorecen la inmigración y quienes se oponen a los recién llegados. Posteriormente, la retórica republicana demonizó a los inmigrantes, al igual que Abbott, ignorando los aspectos positivos y las contribuciones de los recién llegados. Kamala Harris lo dijo mejor en un discurso reciente ante Unitos, un grupo de derechos de los latinos. El vicepresidente estadounidense atacó a Abbott por su lenguaje “extremista” y describió las acciones de Texas como “inhumanas, vergonzosas y antiestadounidenses”. Es difícil culparla.

Domenico Maceri, PhD, es profesor en Allen Hancock College, Santa María, California. Algunos de sus artículos han recibido premios de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas.