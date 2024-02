Los científicos están horrorizados por un extraño ratón AI con enormes órganos reproductivos en un artículo revisado por pares

El horror y el desdén se apoderaron de las redes sociales de los científicos el jueves, mientras circulaban desde… Artículo revisado por pares Publicado recientemente en una prestigiosa revista. Estos números, que los autores reconocen en el texto del artículo son creación de Midgourney, son todos inexplicables. Contienen texto incomprensible y, lo más sorprendente, uno de ellos incluye una imagen de una rata con genitales extrañamente grandes y extraños, así como el título del texto “dck”.

El jueves, el editor del artículo de revisión, Frontiers, Publicó una “expresión de preocupación” Señalando que es consciente de las preocupaciones relacionadas con el artículo publicado. “Actualmente se está llevando a cabo una investigación y este aviso se actualizará en consecuencia una vez que se complete la investigación”, escribió el editor.

El artículo en cuestión se titula “Funciones celulares de las células madre espermatogénicas en relación con la vía de señalización JAK/STAT” y fue escrito por tres investigadores en China, incluido el autor correspondiente Dingjun Hao del Hospital Xi'an Honghui. Fue publicado en línea el martes en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Frontiers no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Ars, pero actualizaremos esta publicación con cualquier respuesta.

La primera figura del artículo, la que contiene un ratón, atrajo la atención inmediata cuando los científicos comenzaron a compartirla ampliamente y a comentarla en plataformas de redes sociales, incluidas Bluesky y la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Desde lejos, está claro que la imagen anatómica es completamente errónea. Pero una mirada más cercana revela más fallas, incluidas las designaciones “dissilced”, célula madre, “iollotte sserotgomar” y “dck”. Muchos investigadores han expresado sorpresa y consternación por el hecho de que una imagen tan descaradamente mala generada por la inteligencia artificial pueda pasar a través del par. – El sistema de revisión y cualquier tratamiento interno presente en la revista.

Pero la manada de ratas no es el único problema. La figura 2 es menos gráfica pero igualmente distorsionada. Si bien se supone que es un diagrama de una vía de señalización compleja, en realidad es un desastre. Un experto en integridad científica Me pregunté si estaba dando una explicación demasiado complicada de “cómo hacer un donut con chispas de colores”. Al igual que la primera imagen, el diagrama está lleno de texto sin sentido e imágenes confusas. La Figura 3 no es mejor: presenta una colección de pequeñas imágenes circulares que contienen anotaciones llenas de galimatías. Se supone que la imagen proporciona representaciones visuales de cómo la vía de señalización de la Figura 2 regula las propiedades biológicas de las células madre espermatogénicas.

Algunos académicos en línea se preguntaron si el texto también había sido generado por inteligencia artificial. Un usuario notó que el software de detección de IA determinó que probablemente fue generado por IA; Sin embargo, como informó anteriormente Ars, dichos programas no son confiables.

Las imágenes, aunque son ejemplos atroces, resaltan un problema creciente en las publicaciones académicas. El éxito de los científicos depende en gran medida de su historial de publicaciones, con un gran volumen de publicaciones, publicaciones frecuentes y artículos que aparecen en las principales revistas, todo lo cual otorga a los científicos un mayor estatus. El sistema incentiva a investigadores menos escrupulosos a publicar artículos de baja calidad, que probablemente se generen con la ayuda de inteligencia artificial en la era de los chatbots impulsados ​​por IA. A los investigadores les preocupa que el uso cada vez mayor de inteligencia artificial haga que las investigaciones publicadas sean menos confiables. Como tal, las revistas de investigación han desarrollado recientemente nuevas pautas para la redacción de textos generados por IA para tratar de abordar el problema. Pero por ahora, como muestra el artículo de Frontiers, es evidente que existen algunas lagunas.