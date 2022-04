El descubrimiento de una bacteria relacionada con el cáncer de próstata se considera un avance potencial | Cancer de prostata

Los científicos han descubierto una bacteria relacionada con el cáncer de próstata agresivo en acción, promocionada como una revolución potencial en la prevención y el tratamiento de la forma más mortal de la enfermedad.

Investigadores dirigidos por la Universidad de East Anglia realizaron análisis genéticos complejos en la orina y el tejido prostático de más de 600 hombres con y sin cáncer de próstata y encontraron cinco tipos de bacterias relacionadas con la rápida progresión de la enfermedad.

El estudio no prueba que la bacteria cause o exacerbe el cáncer de próstata, pero si el trabajo en curso confirma su papel, los investigadores podrían desarrollar pruebas para identificar a los hombres con mayor riesgo y posiblemente encontrar antibióticos para evitar que el cáncer mate miles de vidas cada año.

La Dra. Hayley Luxton, de la Universidad de la Próstata, dijo: “Este es un descubrimiento emocionante que revolucionará el tratamiento para los hombres”. cáncer Reino Unido, que cofinanció la investigación.

Escribiendo en la revista Tumores Urológicos EuropeosEn este artículo, los científicos describen cómo sus investigaciones genéticas encontraron cinco tipos de bacterias, tres nuevas para la ciencia, relacionadas con el cáncer de próstata avanzado. Los hombres que tenían uno o más tipos en la orina, la próstata o el tejido tumoral tenían 2,6 veces más probabilidades de que el cáncer en etapa temprana progresara a una enfermedad avanzada que los hombres que no los tenían.

Es posible que las bacterias no estén involucradas en la enfermedad, dijo el científico principal Colin Cooper, profesor de genética del cáncer en la Universidad de East Anglia. Por ejemplo, los hombres con cáncer de próstata más agresivo pueden tener un sistema inmunitario comprometido que permite que prosperen ciertas bacterias. Pero los investigadores sospechan fuertemente que los microbios están involucrados, al igual que la infección por Helicobacter pylori. Aumenta el riesgo de cáncer de estómago.

“Si se sabe con certeza que un tipo de bacteria causa el cáncer de próstata, se puede hacer un antibiótico para eliminarlo y eso prevendrá su progresión, uno espera”, dijo Cooper. Pero advirtió que esto no es tan sencillo como parece. Hay muchas complicaciones. Los antibióticos no llegan muy bien a la próstata y deberá elegir un antibiótico que solo mate ciertas bacterias”.

Si bien el cáncer de próstata es la forma más común de la enfermedad que se encuentra en los hombres, en muchos casos los pacientes mueren a causa de la enfermedad y no a causa de ella. Las formas más agresivas de cáncer de próstata afectan a unas 12.000 personas en el Reino Unido cada año.

La profesora Rosalind Ellis, genetista del cáncer en el estudio del Instituto de Investigación del Cáncer En Londres, dijo que era un “resultado muy emocionante” de encontrar “nuevos microorganismos” en casos de cáncer de próstata. “Todavía no se sabe si es causal, pero si se puede probar, tenemos un camino potencial para la prevención”, dijo. “La forma en que podríamos demostrar eso es investigando para ver si estos organismos no se encontraron en muestras de próstata que no tenían cáncer”.

La información genética sobre los microbios ya ha permitido a los científicos reconstruir cómo se comportan en el cuerpo, incluidas las toxinas y otras sustancias que pueden liberar. Esto los llevó a desarrollar media docena de hipótesis sobre cómo los insectos podrían causar cáncer de próstata.

“Actualmente no tenemos una forma fiable de identificar los cánceres de próstata graves, y esta investigación puede ayudar a garantizar que los hombres reciban el tratamiento adecuado para ellos”, añadió Luxton.

“Si el equipo puede demostrar que estas bacterias recién identificadas no solo pueden predecir el cáncer de próstata, sino que en realidad lo causan, podremos prevenir que ocurra el cáncer de próstata por primera vez. Este sería un gran avance que podría salvar miles de vidas”. cada año.”