Los cazas Eurofighter italianos interceptan aviones rusos que sobrevuelan el Mar Báltico, en un doble enfrentamiento a las provocaciones de Moscú contra la OTAN.

Una andanada de misiles y drones sobre Ucrania, 99 de ellos en una noche, 84 de los cuales fueron interceptados y destruidos por la defensa aérea de Kiev. Esto fue suficiente para alertar a los cazas de la OTAN en la Base Aérea de Malbork en Polonia para que lanzaran una operación, técnicamente llamada “lucha”, para despegar e interceptar aviones potencialmente hostiles. Como ocurrió en 24 horas con los Eurofighter italianos del Air Task Force 4th Wing, a los que ayer y el jueves por la mañana se les pidió que interceptaran aviones sobre el Mar Báltico, que se convirtió en un mar muy caliente, ignorado entre otras cosas por el enclave ruso de Kaliningrado entre Lituania y Polonia. Además, el ministro de Defensa rumano informó que se encontraron fragmentos de un dron en la isla de Gran Braila, en tierras agrícolas a unos 20 kilómetros de la frontera oriental.

Guerra, ¿puede Rusia atacar a Europa? Alerta TASK y zonas vulnerables, desde el corredor de Suwalki hasta Transnistria

Lucha por el Mar Báltico, ultimátum de la OTAN

El Centro de Mando de Operaciones Aéreas (CAOC) de la OTAN con sede en Udem, Alemania, dio la alarma, y ​​los aviones italianos TFA, que operan bajo la misión de Policía Aérea Mejorada de la OTAN, llevaron a cabo todos los protocolos y procedimientos estipulados. Nuestros cuatro aviones provienen del ala 4 en Grosseto, del ala 36 en Gioia del Colle, del ala 37 en Trapani y del ala 51 en Istrana. Se trata de las tripulaciones puestas bajo la autoridad nacional directa del Comando de Operaciones de Fuerzas Combinadas (Covi) desplegadas, con todo el personal de apoyo, en el aeródromo de Kroliw en Malbork, trabajando “codo con codo” con la Fuerza Aérea Polaca para proteger el noreste de Polonia. flanco. Alianza. «Italia – explica el general Dino Tricarico, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y asesor militar de tres primeros ministros y uno. 2 militares nacidos en la Guerra de Kosovo, el país más diligente en la contribución de Solidaridad Atlántica al refuerzo de la defensa aérea de los países fronterizos con el Frente Oriental de la Alianza y que no están bien equipados ni equipados para vigilar constantemente su espacio aéreo: Rumanía, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, a las que se suma Islandia”

Reglas de enfrentamiento de la OTAN

La Policía Aérea rota entre aviones F-35 y cazas Eurofighter, que fuimos los primeros en utilizar en esta actividad. “Están actuando de acuerdo con las reglas de enfrentamiento de la OTAN en tiempos normales, basándose en el principio de que derribar un avión que viola el espacio aéreo es más arriesgado y conlleva consecuencias más dañinas, que protestas posteriores a través de canales diplomáticos, por su invasión. Región . Por lo tanto, los intrusos son derribados sólo en dos casos: en defensa propia de nuestro avión, o si están llevando a cabo un acto hostil inequívoco, como apuntar a un objetivo o abrir un agujero de bomba”. El avión está rodeado, identificado y notificado. “Otro se acerca por detrás y, si es necesario, dispara mientras el que está delante se agacha”. Pero el general Tricarico explica que las precauciones, en su opinión, “son excesivas en comparación con Los riesgos reales, porque Putin ciertamente no puede tener ahora intenciones hostiles hacia los países de la OTAN”. No es apropiado que las tenga. Y no hay otras bases aéreas importantes no sólo en los países bálticos, sino también en Rumania, cerca de Constanta, que es una base importante para el control aéreo naval sobre todo el Mar Negro.

Fragmentos de un dron ruso en Rumanía: restos encontrados en una granja a orillas del Danubio. Bucarest: “Las investigaciones están en curso”

Aviones de coalición

Ayer se activaron las medidas de seguridad necesarias para proteger el espacio aéreo polaco”. En la práctica, los aviones de la coalición despegaron junto con los aviones nacionales polacos. Un poco similar a lo que ocurrió el pasado 24 de marzo, cuando un misil de crucero entró en el espacio aéreo polaco durante 39 segundos. Según Para los ucranianos, de los 99 misiles y drones, 84 fueron interceptados y destruidos: 58 drones iraníes y 26 misiles para ser exactos.

Anual

Ayer, pues, se cumplió un año de la detención del periodista estadounidense Ivan Gershkovitch, corresponsal en Moscú del Wall Street Journal, que fue puesto en libertad ayer con una portada en blanco para simbolizar el silencio forzado de su compañero de prisión. “Seguiremos trabajando todos los días para su liberación”, dijo el presidente Biden. “Seguiremos condenando e imponiendo costos a los intentos de Rusia de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio”. Otro prisionero estadounidense es el ex marine Paul Whelan, condenado a 16 años de prisión por espionaje. En los últimos meses, la jugadora de baloncesto Brittney Griner fue intercambiada por el traficante de armas ruso Viktor Bout. Ahora Putin quiere el regreso de Vadim Krasikov, el agente ruso 007 que mató a un desertor checheno en Alemania. Unos días antes de la muerte de Navalny, las negociaciones sobre el intercambio del líder de la oposición de Putin por Krasikov parecían haberse cerrado. Las negociaciones sobre Gershkovitch continúan en secreto.

© Todos los derechos reservados

Lea el artículo completo en

Profeta