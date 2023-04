Los audífonos pueden ayudar a evitar la demencia

People experiencing hearing loss who are not using a hearing aid may have a higher risk of dementia than people without hearing loss, suggests a new study published in The Lancet Public Health journal. However, using a hearing aid may reduce this risk to the same level as people without hearing loss.

Dementia and hearing loss are common conditions among older adults. The Lancet Commission on dementia prevention, intervention, and care, published in 2020, suggested that hearing loss may be linked to around 8% of worldwide dementia cases,[1] Por lo tanto, abordar la discapacidad auditiva podría ser una forma fundamental de reducir la carga global de demencia.

“La evidencia confirma que la pérdida de audición puede ser el factor de riesgo modificable más significativo para la demencia en la mediana edad, pero la efectividad del uso de audífonos para reducir el riesgo de demencia en el mundo real sigue sin estar clara. Nuestro estudio proporciona la mejor evidencia hasta ahora para sugerir que los audífonos puede ser un tratamiento leve y rentable para mitigar el impacto potencial de la pérdida auditiva en la demencia”, dice el autor correspondiente, el profesor Dongshan Zhou, de la Universidad de Shandong (China).

Los investigadores analizaron datos de 437.704 personas que formaban parte de la base de datos del Biobanco del Reino Unido. La información sobre la presencia de discapacidad auditiva y el uso de audífonos se recopiló a través de cuestionarios autoadministrados, y los diagnósticos de demencia se determinaron utilizando registros hospitalarios y datos del registro de defunciones. La edad promedio del participante del estudio en el momento del reclutamiento fue de 56 años y el tiempo promedio de seguimiento fue de 12 años.

Alrededor de las tres cuartas partes de los participantes (325 882/437 704) no tenían pérdida auditiva y la cuarta parte restante (111 822) tenía algún nivel de pérdida auditiva. De las personas con pérdida auditiva, el 11,7 % (13092/111822) usaba audífonos.

Después de controlar otros factores, el estudio informa que, en comparación con los participantes con audición normal, las personas con pérdida auditiva que no usaban audífonos tenían un 42 % más de riesgo de demencia por todas las causas, mientras que no se encontró un mayor riesgo en las personas con pérdida auditiva. discapacitados y aquellos con discapacidad auditiva. Se utilizan audífonos.

Esto equivale aproximadamente a un riesgo de demencia del 1,7 % en personas con pérdida auditiva que no usan dispositivos auditivos, en comparación con el 1,2 % entre las personas sin pérdida auditiva o que tienen pérdida auditiva pero usan dispositivos auditivos.

Casi cuatro quintas partes de las personas con pérdida auditiva no usan audífonos en el Reino Unido.[2] La pérdida de audición puede comenzar tan pronto como a los 40 años, y existe evidencia de que el deterioro cognitivo gradual antes de que se diagnostique la demencia puede durar de 20 a 25 años. Nuestros hallazgos resaltan la necesidad urgente de la inserción temprana de audífonos cuando alguien comienza a experimentar pérdida auditiva. Es necesario un esfuerzo colectivo de toda la comunidad, que incluya crear conciencia sobre la pérdida auditiva y los posibles vínculos con la demencia, aumentar el acceso a los audífonos al reducir el costo y más apoyo para los trabajadores de atención primaria para detectar la pérdida auditiva, crear conciencia y brindar tratamiento. Como ajustar audífonos”, dice Dongshan Zhou.

Los investigadores también analizaron cómo otros factores, como la soledad, el aislamiento social y los síntomas depresivos, podrían influir en la asociación entre la pérdida auditiva y la demencia. El análisis del estudio indica que menos del 8 % de la asociación entre el uso de audífonos y la reducción del riesgo de demencia puede eliminarse mejorando los problemas psicosociales. Los autores dicen que esto sugiere que la asociación entre el uso de audífonos y la protección contra la demencia progresiva se debe principalmente a los efectos directos de los audífonos más que a las causas indirectas investigadas.

“Las vías subyacentes que pueden vincular el uso de audífonos y la reducción del riesgo de demencia no están claras. Se necesita más investigación para establecer una relación causal y la existencia de vías subyacentes”, dice el autor del estudio, el Dr. Fan Jiang, de la Universidad de Shandong (China).

Los autores reconocen algunas limitaciones del estudio, incluido que el autoinforme tiene riesgo de sesgo, que este estudio es observacional y que la asociación entre la pérdida auditiva y la demencia puede deberse a una causalidad inversa a través de la neurodegeneración u otros mecanismos compartidos. Además, aunque se tomaron en cuenta muchos factores contribuyentes, puede haber factores no medidos, como que aquellos que usaban audífonos probablemente también se preocupaban más por su salud que aquellos que no los usaban. Finalmente, la mayoría de los participantes en el Biobanco del Reino Unido son blancos, y muy pocos participantes nacieron sordos o con problemas de audición antes de adquirir el lenguaje hablado, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos a otras razas y personas con audición limitada que usan lenguaje de señas.

La profesora Jill Livingston y el Dr. Sergi Costafreda, del University College London, que no participaron en esta investigación, dijeron en un comentario asociado: “Con la adición del trabajo de Jiang y sus colegas, la evidencia de que los audífonos son una herramienta poderosa para reducir el riesgo de demencia en personas con pérdida auditiva es lo mejor posible sin ensayos controlados aleatorios, lo que puede no ser factible o ético porque no se debe impedir que las personas con pérdida auditiva usen tratamientos efectivos. La demencia no es solo una enfermedad que afecta el individuo y su familia, pero también puede ser costoso. Sin embargo, se ha descubierto que el uso de audífonos para prevenir la demencia es rentable y rentable. haciéndolos más accesibles. La evidencia es convincente de que el tratamiento de la pérdida auditiva es una forma prometedora de reducir la pérdida auditiva. Los riesgos de demencia. Este es el momento de crear conciencia sobre la pérdida auditiva y su detección, así como la aceptabilidad y la usabilidad de los audífonos. ”

