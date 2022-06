Los ahorradores huyen, por eso

Hay un apocalipsis en las bolsas de valores mundiales.

Las razones son muchas y conviene analizarlas mejor porque Se considera que los riesgos de avalanchas son cada vez más fuertes.

El mundo se enfrenta a una inflación que no hemos visto en décadas. De hecho, los países ricos ahora se acercan a una tasa de inflación del 10%. Cuando la inflación durante décadas fue tan baja que era prácticamente irrelevante.

Riesgos Sistémicos Fuertes: Bienes Raíces y Crisis Alimentaria

Entonces, después de mucho tiempo, la inflación casi fue olvidada. Ha regresado una terrible plaga en la economía internacional.

La inflación es tan alta que las familias se ponen de rodillas y las empresas están en problemas. Pero la inflación no es la única amenaza que asusta a los expertos de Wall Street y a los simples ahorradores. De hecho, una violación muy fuerte puede empujar a las economías del planeta a la recesión. Lo más probable es que esta recesión sea inminente. allá Recesión Hasta ahora, muchos lo dan por hecho, pero nuevamente no es la única advertencia. allá crisis alimentaria No solo corre el riesgo de desestabilizar los equilibrios geopolíticos mundiales, sino que también corre el riesgo de desencadenar oleadas migratorias sin precedentes.

Olas de inmigración y colapso en el mercado de valores

De hecho, los costos de materia prima paraLa agricultura y la ganadería se han vuelto caras. Y la producción de alimentos se vuelve más difícil. Más de 50 países en el mundo ahora se consideran en riesgo de hambre Se esperaban grandes olas de migración. Los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal y su contraparte europea, están llamados a Fuerte aumento de precios. De hecho, la única forma de aliviar la inflación es aumentar drásticamente las tasas. Sin embargo, subir las tasas de interés significa golpear duramente a la economía. De varias maneras. En primer lugar, un aumento en las tasas de estancamiento puede acercar el estancamiento. En segundo lugar, un aumento en las tasas de interés puede obstaculizar el mecanismo muy rico hipotecas americanas.

movimientos federales

El efecto de la subida de tipos de interés en el mercado hipotecario estadounidense es muy temido, de hecho podría estallar una burbuja inmobiliaria como la que se produjo en 2008. Pero existe otro peligro de subida de tipos. es que puede estallar otra burbuja, es decir, la de las bolsas de valores. De hecho, muchos creen que el mercado de valores de EE. UU. está muy sobrevaluado. Como resultado, un aumento de la tasa de interés puede hacer que estalle una burbuja. Consecuencias realmente devastadoras. No es casualidad que muchos expertos de Wall Street teman lo peor de las maniobras del banco central.