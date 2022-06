Italia ahora está en problemas: el “efecto Draghi” ha terminado

ha bajado, Acabar con la era de Draghi en Europa. El ex titular del Banco Central, que hoy se mudó al Palacio Chigi, había impuesto una política monetaria de dinero fácil. En resumen, significa imprimir dinero haciendo que los bancos centrales compren deuda pública y bajando las tasas de interés por debajo de cero. Se dijo entonces que gracias a esta política, Draghi salvó la moneda única.

Su sucesora Sra. Lagarde, cambió de rumbo. Lo hizo girando. Y no solo dijo que las tasas de interés, dadas las alzas de tasas, deberían subir, lo cual es altamente predecible. Hizo más: No se ha anunciado ninguna red de seguridad. En cuanto a la moneda única, si se reanuda la especulación. Este “tácito” asusta a los mercados.

Ayer, en la subasta de robots, títulos de deuda a un año, las tasas de interés subieron del 0,1 por ciento al 0,9 por ciento. El margen (la diferencia) entre nuestros bonos a 10 años y los bonos alemanes es de 230 puntos básicos: nuestro rendimiento es un 2,3 % superior. La bolsa de valores italiana registró el peor desplome de Europa, con alrededor del 5 por ciento: no solo los bancos, llenos de bonos del gobierno que pierden valor, los están hundiendo, sino también chips azules Como Eni, que en cambio debería aprovechar los picos del petróleo.

La moral es una sola: tras las palabras de Lagarde, Los prejuicios sobre la credibilidad de las cuentas públicas italianas vuelven a estallar en Europa y en nuestra capacidad para seguir tomando prestado. En definitiva, se acabó el efecto Draghi y “haga lo que haga falta”.

La ironía es que hoy Mario Draghi está en el Palazzo Chigi. Y según muchos, debería haber sido una garantía. Los mercados no lo creían ayer.

Un poco culpa nuestra. En los últimos años, incluso con SuperMario, hemos aumentado nuestros gastos generales. El gobierno de Draghi donará en unos días Un bono de 200 euros a millones de italianos por 6.500 millonesque también podría haber inventado la primera república derrochadora.

Por otro lado, el Banco Central Europeo cambió la mayoría: fallo de los halcones. Y no tienen intención de adoptar un aterrizaje suave de las políticas de la antigua administración. Dieron a entender que les interesa más la inflación (que evidentemente no es irracional, ya que es el impuesto más injusto) que la estabilidad de los llamados países periféricos (Italia en particular).

Mucho se puede decir de las drogas en el mercado, desde Draghi en adelante, imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana. Lo cierto es que quitarle las sustancias tóxicas a los drogadictos de una vez, además en medio de la guerra, no es la situación adecuada: a menos que se quiera que el drogadicto muera.

municipio de nicolás Periódico 11 junio 2022