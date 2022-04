Los activistas todavía están tratando de cambiar el nombre del nuevo telescopio espacial – HotAir

allá por octubre, lo miramos La supuesta polémica por el nombre del nuevo Telescopio Espacial James Webb. Los grupos LGBT pedían un cambio de nombre debido a las políticas contra los homosexuales en la NASA durante el tiempo en que Webb dirigía la agencia. La NASA investigó las afirmaciones y no encontró nada directamente relacionado con el propio Webb, por lo que se negaron a cambiar el nombre. Esto frustró tanto a una astrónoma curiosa que se describe a sí misma que renunció a su puesto. Este parecía ser el final de la controversia, pero no lo fue. (Me parece bien decir “queer” ahora. Sinceramente, no puedo seguir el ritmo de todas las conversaciones prohibidas y permitidas en estos días). hecho por activistas, lo que sugiere que Webb estuvo realmente involucrado en la persecución de trabajadores homosexuales y lesbianas en la NASA. Entonces los activistas son renovar sus llamadas Para cambiar el nombre aunque el telescopio ya esté en la estación y haciendo su trabajo.

Desde principios del año pasado, cuatro investigadores han liderado la misión de la NASA para cambiar el nombre de la misión principal de $10 mil millones, lanzada en diciembre de 2021, que brindará vistas incomparables del universo. Los correos electrónicos muestran que detrás de escena, la NASA estaba muy consciente del legado problemático de Webb incluso cuando el liderazgo de la agencia se negó a retirar su nombre del proyecto. “Al leer los intercambios, parece que los científicos LGBTQ+ y las preocupaciones que planteamos no son realmente lo que les importa”, dice Yao-Yuan Mao de la Universidad de Rutgers, que mantiene una lista externa en línea de astronomía y astrofísica de investigadores LGBTQ+. “Es casi divertido lo incompetente que es todo”, dice Scott Gaudy, astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio, y lo poco que se detienen a pensar en lo importante que es este tema para la comunidad astronómica queer y lo importante que es la NASA para los jóvenes homosexuales que intentan encontrar razones ambiciosas para continuar”.

La “nueva información” en la que se basó todo esto fue Publicado en Naturaleza El mes pasado. Presentaron una solicitud de la Ley de Libertad de Información para los correos electrónicos de la NASA del período en que estaban investigando las acusaciones. Casi ninguno de ellos revela ninguna información nueva que indique que Webb estuvo personalmente involucrado en el “miedo a los tulipanes”, como se le llama. (Un período en el que el gobierno solía despedir a las personas si pensaban que eran homosexuales).

El único elemento nuevo potencialmente de interés fue la grabación de Webb de una reunión con el presidente Harry Truman en junio de 1950 donde supuestamente hubo una discusión sobre cómo las agencias podrían trabajar juntas en la investigación LGBT. (Eso fue antes de que Webb se hiciera cargo de la NASA y fuera diputado en el Departamento de Estado). No hay más sugerencias sobre si Webb estuvo involucrado o no en alguna de estas investigaciones.

Los acusados ​​volvieron a plantear el caso de un astrónomo que fue despedido de la NASA en la década de 1960 (cuando Webb estaba a cargo) por “conducta inmoral, indecente y vergonzosa”, porque supuestamente era homosexual. Más tarde apeló su caso y existen algunos registros judiciales que respaldan que el tiroteo sí tuvo lugar. Pero solo relatan una conversación que el astrónomo tuvo con una persona no identificada en la oficina de personal. Nuevamente, no hay indicios de que el administrador de la NASA supiera que esto estaba sucediendo, y mucho menos que estuviera directamente involucrado en ello.

Ciertamente hubo prejuicios contra los homosexuales en el gobierno en las décadas de 1950 y 1960, al igual que en gran parte del sector privado. Pero en 2022, obviamente solo tenías que estar en alguna posición de poder durante ese período de tiempo para ser etiquetado como un perseguidor de gays y lesbianas o algún tipo de demonio. Si realmente quieren dejar caer el mazo sobre alguien que parece estar directamente involucrado, ¿por qué no ir tras Truman? Sólo Dios sabe cuántas cosas todavía llevan su nombre. Por otra parte, probablemente no debería darles ninguna idea.