Los 30 productos con mayor aumento en abril de 2022 – Corriere.it

El economista jefe de Numisma, Lucio Boma, habla de inflación a dos velocidades. Porque la inflación general está bajando, pero la inflación subyacente está creciendo significativamente: del 1,9% al 2,4%. El descenso generalizado de la inflación se debe únicamente a la ralentización del crecimiento de los precios de la energía, que, no obstante, se mantienen en niveles elevados -observa Puma-. Estos van a ser meses difíciles para los consumidores a medida que aumentan los precios de sus carritos, pero no sus salarios. En la actualidad, las empresas no pueden agregar nuevos costos salariales a los costos de energía y materias primas. El economista también señala que es probable que el poder adquisitivo de los ciudadanos siga cayendo por algún tiempo, siempre y cuando no se detenga la inflación subyacente, o cuando las empresas que han absorbido estructuralmente los incrementos energéticos estén dispuestas a aumentar los salarios de los trabajadores.