Locura en el minuto 91 empató con Türkiye

El partido entre ellos terminó 1-1.“Italia U21” Y el Turquía U21Válido para clasificarse para el Campeonato de Europa de esta categoría. Los italianos se adelantaron por un gol Gilardi (50') Turquía se unió a ellos en la final y marcó un gol Kiliksoy En el minuto 91, Italia mantuvo su liderazgo en el Grupo A con 15 puntos, +2 detrás de Irlanda, que tenía un partido menos. Noruega Reduce la diferencia a 12 después de derrotar fácilmente a San Marino por 4-0.

Aquí está la situación del grupo. Italia U21 ocupa el primer lugar con 15 puntos, mientras que Irlanda ocupa el segundo lugar con 13 puntos y Noruega ocupa el tercer lugar con 12 puntos. Los dos equipos que persiguen a los italianos tienen un partido menos que Italia. Nunziata Al que se enfrentará primero en los últimos tres partidos de la fase de clasificación San Marino Luego entrará en enfrentamientos directos con los noruegos (10 de septiembre) y los irlandeses (15 de octubre). Pero Irlanda jugará contra Turquía y Letonia en septiembre, luego en octubre contra Noruega y finalmente en Italia en la última ronda del grupo en el que puede ser el partido decisivo para la clasificación directa al Campeonato de Europa de esta categoría.

Italia U21 – Türkiye U21: curiosidades y estadísticas

Partido Italia U21 – Türkiye U21

Los italianos tienen un buen estilo en el partido y en el minuto ocho crearon la primera oportunidad de gol con un cabezazo Calafiore Ahora actúa como centrocampista y no puede aprovechar una asistencia. nos damos la vuelta. A los pocos minutos, Fabián y Calafiore estuvieron nuevamente cerca de tomar ventaja en dos situaciones diferentes, pero Alemdar se superó y salvó a su equipo. a los 22' Fabian, enviado por Calafiore, realiza un disparo que sale desviado de la portería. En el minuto 28, Nunziata pierde Pirola Por lesión tuvo que ser sustituido y enviado al campo Gilardi. Aunque el balón está en manos de los azzurri, son los visitantes los que tienen la oportunidad más clara de avanzar: en el minuto 34, Gilardi dispara el balón. yildirim En el área penal y el árbitro concede un tiro penal, Yildirim inmediatamente se muestra, pero el maravilloso Desplanches lo hipnotiza y permite que sus compañeros se retiren con el marcador 0-0. Al inicio de la segunda parte, Türkiye tuvo una gran oportunidad con un cabezazo. Kaplan, que impacta en la parte superior del travesaño. La respuesta de Italia no se hizo esperar y en el minuto 50 se adelantaron con Gilardi encontrando la jugada ganadora entre la multitud tras una entrada de Gonto. En el minuto 64, los hijos de Carmine Nunziata estuvieron cerca de duplicar el marcador con un fuerte disparo de Zanotti que fue bloqueado por Alamdar. En la final, los visitantes buscaron el empate y en el tiempo añadido lo consiguieron gracias a un gol de Kiliksoy asistido por Jardimci, mientras los italianos se “paraban” durante el partido creyendo que el balón se había ido fuera de juego. Una burla a Italia, que tiene que contentarse con un punto.

El comentario de Nunziata.

“Teniendo en cuenta el partido que hicimos, merecíamos ganar. Hicimos un gran partido y perdimos un balón que no deberíamos haber perdido. Al final hubo mucho, fuimos ingenuos, es una pena porque al final desperdiciamos dos puntos. Esto es fútbol, ​​lo dimos todo. Los chicos jugaron su mejor partido de la temporada y es una pena que estuviéramos un poco letárgicos en los últimos dos minutos. ¿Espalettis? Quedamos muy contentos con la visita del entrenador, animó a los chicos y se notó. ¿cassady? Si llamas a los jugadores no es porque estén en mal estado, sino para animarles a que se esfuercen más. No tuvo que construir maniobras, sino que tuvo que moverse entre líneas y atacar en profundidad. En mi opinión jugó un buen partido.Así lo afirmó el comisario técnico de la selección italiana sub-21. Carmine Nunziataen los micrófonos del canal Rai Sports al final del partido.

El error de Coppola

“En cuanto al gol, fui superficial, pensé que el balón salió y se detuvo. Lo siento, pido disculpas a mis compañeros por el error de juicio que nos costó la victoria. Merecimos ganar el partido que jugamos. Podríamos habernos ido a casa con seis puntos, pero sabemos que el grupo es complicado. En septiembre debemos ganar ambos partidos para lograr la clasificación directa. El entrenador tiene su idea de juego y no importa quién salga al campo, todos sabemos qué hacer. Estamos entrenando para esto.“Estas son palabras Diego Coppolaen Rai Sport, después de Italia U21 – Türkiye U21.