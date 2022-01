“Lo que nos deben decir” – Libero Quotidiano

Tras una larga parada vacacional, vuelve a viajar fuera del núcleo, un programa Mario Giordano Transmitido por Rete 4. Gran parte del episodio del martes 11 de enero aparentemente está dedicado a la emergencia del coronavirus. Para evaluación, invitada en el estudio, aquí está Maria Rita Gismondo.

“Hace muchos meses decían que no es necesario el cumplimiento de la vacunación -recuerda Giordano-. Y lo pusimos cuando llegamos al 90% de los vacunados”. El experto responde:Pedimos compromiso una y otra vez, al menos al principio. No estaba claro qué era el carril verde, algún tipo de compromiso, que luego se pospuso en retrospectiva. Estamos siguiendo a un pequeño porcentaje de la población que no tiene un impacto significativo en la enfermedad”.

Por lo tanto, un fuera del núcleo Se ha propuesto un servicio que recoge algunos testimonios de quienes han sufrido una reacción adversa a la vacuna. Y en este punto, Gismundo Expresa una idea muy fuerte y precisa.: “¿Reacciones adversas? Es muy raro, pero aunque sea uno, está en su derecho de saberlo. La investigación y la investigación serán de gran ayuda para la ciencia y para las administraciones posteriores”, señala.

Y nuevamente, al comentar sobre los datos de propagación de Omicron, Aunque la controversia en los últimos días es algo – Piense en la campaña de Matteo Bassetti contra el Boletín Diario – Gismondo deja claro, pero nunca deja de ser alarmante: “Esta vacuna no nos protege completamente de la infección”, concluye.



