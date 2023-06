Lo agarra y lo arroja al aceite hirviendo. Ahora se pide justicia

Un hombre filmado arrojando a un perro al aceite hirviendo hasta su muerte es ahora el centro de la polémica con toda una comunidad indignada por el gesto que pide un castigo ejemplar.

No es difícil imaginar lo que uno podría pensar de un hombre que decide desquitarse con un animal indefenso, y ese es el pensamiento que se está ejecutando ahora. toda la comunidad Un hombre queda conmocionado después de que las imágenes de la cámara de seguridad arruinaron que la cruel decisión del pobre cachorro de encontrarlo fue el único error. En el lugar equivocado en el momento equivocado.

De hecho, aunque la mayor indignación ahora proviene del descubrimiento de que el pobre animal no es simple. extraviarse Pero como tenía un amo y una familia, ya no podía ser mimado, e incluso cuando el perro pensaba que era un pobre vagabundo, la ira debía crecer con igual fervor y vehemencia. por qué, Que diferencia ¿La víctima es un miembro de la familia o no? Una vida vale una vida.

Desde amenazas con armas hasta aceite hirviendo, el mal final de Scooby

Todo sucedió en cuestión de minutos en una carnicería de Tecamac, región del Edomex de México. Un hombre luego identificado como Sergio N. ingresó Armado con una pistola En una carnicería, ordenar al propietario que cierre en 30 minutos más o menos hubiera tenido consecuencias muy desagradables.

Enfatice que el hombre no estaba bromeando. agarrado Un perro afuera de la tienda lo arrojó a una olla llena de aceite hirviendo del cual se prepararon las pieles de carnicero. pobre animal hombre muerto A los pocos minutos ante la mirada desconcertada de los que se encontraban en la zona. Una cámara de seguridad permitió rápidamente a la policía localizar al responsable del hecho. Sin embargo, ahora toda la comunidad mexicana está pidiendo usarlo. Máxima pena en el país Por este tipo de delito: Prisión de 6 años.



El presidente también avanza

Originalmente confundido con un perro callejero y llamado Benito, la historia de Scooby sacudió a la nación. presidente de mexico Andrés Manuel López Obrador exigió máxima celeridad y sobre todo severidad en la sanción de este atroz hecho. El cruel final del pequeño Scooby conduce a un Cambiar profundamente Concepto de relación humano-animal En Mexico. Pero, ¿realmente es necesario despertar la conciencia por el sobresalto de tan sucio gesto? ¿La víctima necesita una familia para inspirar conciencia en este momento?