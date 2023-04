Llega el Lexus LC 2024: las principales novedades

Con el año modelo 2024 La llegada de una serie de innovaciones Lexus LC, tanto en versión coupé como descapotable (cabrio). Además de una serie de actualizaciones, se ha También se presenta la exclusiva Ultimate Edition. que se centran más en el lujo. La producción del Lexus LC MY 2024 comenzará en mayo, mientras que la Ultimate Edition entrará en producción en septiembre. En los concesionarios europeos, los nuevos modelos llegarán a finales de año. Los precios para el mercado italiano aún no se han anunciado. No obstante, recordamos que el modelo actual parte de los 124.000 euros.