Liga Europea | Roma – Brighton, los mejores jóvenes de Italia en el banquillo: De Rossi desafía a De Zerbe

Lo que une a los técnicos italianos no es sólo la pasión por la belleza, sino también un futuro incierto. De hecho, por distintos motivos, ambos aún no saben dónde entrenarán el próximo año.

Hasta hace unos días, Billy Costacurta no estaba seguro de si Daniele De Rossi podía definirse como entrenador o no. Sin embargo, los aficionados rumanos nunca habrían imaginado que el período de transición posterior a Mourinho podría ser tan interesante.

Y sí, porque al ex futuro capitán le costó muy poco recomponer las piezas de un equipo que estaba al borde de una crisis nerviosa y ya no era capaz de seguir los ritmos polémicos del club. uno especial Y ¿Quién quería empezar a centrarse únicamente en el campo?.

¿Los barcos de quién?

Esto es exactamente lo que ocurrió con la invasión de Trigoria por parte de la RDA. Así, después de sólo siete partidos de liga y dos de Europa League, Prácticamente ya nadie utiliza el término navegantes para definir su situación actual..

Hay una gran diferencia, de hecho, entre un entrenador que tiene contrato hasta el 30 de junio, y otro que simplemente se limitará a dirigir al equipo, pase lo que pase, hasta el 30 de junio. Y De Rossi ya no pertenece -suponiendo que lo hiciera- a esta segunda categoría.

Eso no significa que Daniele ya se haya ganado la confianza de la familia Friedkin de cara a la próxima temporada. pero, Además de la ventaja de calmar el enfado de la Curva Sud hacia la administración¿Significa algo -y algo bueno- que los Giallorossi se hayan visto obligados, desde su llegada, a dejar espacio sólo al Inter, dirigido por Simone Inzaghi?

El hermoso juego

Además, 18 puntos de 21 en la Serie A se unen a la clasificación para los octavos de final de la Europa League, obtenida en la eliminatoria contra el Feyenoord. Pero si hay algo que le ha permitido ganarse el respeto de quienes, como Costacurta, lo consideran un exfutbolista con buenos contactos en la comunidad es, sin duda, El bonito juego que imagina en el tablero y que su equipo aspira a jugar en el campo, partido tras partido.

Precisamente su pasión por la belleza le unirá mañana por la noche con su rival. En el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europea: Sr. Roberto De Zerbe. Aunque Brighton llegó al Stadio Olimpico en uno de los peores momentos de su temporada, El técnico de Brescia es considerado hoy uno de los mejores técnicos del viejo continente.

“El entretenimiento está garantizado cuando juegan los equipos de De Zerbe – confirmó el técnico de la Roma la víspera del -. A ver que pasa cuando me conozca.. Es la primera vez, tenemos muchas ideas en común.. Me gusta mucho lo que ha propuesto en los últimos años, y trato de no alejarme mucho de sus ideas, que también son las de muchos que le precedieron aunque él supo darles su propio giro y darlas a conocer. . Dicho esto, no sé si un partido espectacular con tantos goles es una ventaja o no…“

El futuro se decidirá.

Al final, si alguien como Pep Guardiola te nombra su heredero natural, algo habrás hecho bien. No es casualidad que para impedir que el Manchester City prediga sus futuros movimientos, El Barcelona ya va camino de la próxima temporada.

Y sí, porque hay otro aspecto en común entre DDR y RDZ, El mejor joven italiano en el banquilloes que por diversas razones, Nadie está seguro todavía de dónde entrenará la próxima temporada.. De Zerbe tiene muchas opciones para elegir; De Rossi, en cambio, no tendría ninguna duda, pero no depende de él. aún no.