Hola Alex Sandro Pero no es sólo eso, es la situación.

Turín – Problema con los anillos de pistón Juventus Nació de la necesidad de mejorar la contribución poco óptima que hasta ahora habían hecho al equipo los que jugaban en el extranjero. Y para aquellos que juegan como alegrarse Con el 3-5-2, la imposibilidad de contar con elementos capaces de representar un valor añadido real en los carriles laterales se convierte en un problema importante. De hecho, después de 27 días, la contribución de quienes tuvieron que expresarse en el papel de “quinto” no siempre estuvo a la altura de las expectativas. La única excepción se refiere Andrea Cambiaso, quien también fue utilizado en ocasiones como mediocampista debido a su flexibilidad e inteligencia táctica. En situaciones de emergencia, a veces preferimos confiar en ellos. Makeni Quien, aunque adaptado ya que su rol natural es el de mediocampista, sigue desempeñando el papel lo mejor que puede. Desafortunadamente para Allegri, no se puede decir lo mismo de la mayoría de los laterales disponibles. Una frase que claramente no se aplica a Di CiglioCabe señalar que aún atraviesa un período de recuperación tras la operación de cruzado, que lo mantuvo fuera de los campos desde mayo de 2023, cuando fue operado.

Alex Sandro se despide de forma poco convincente

Entonces, comencemos la descripción general comenzando con Alex Sandro, quien a medida que crecía dejó de jugar como extremo para ser utilizado principalmente como extremo izquierdo en una defensa de tres hombres. En cualquier caso, la Juventus ya le ha informado que su carrera en Turín terminará en junio después de nueve temporadas, y que el extranjero tiene potencial para convertirse en el jugador con más partidos internacionales de todos los tiempos, ya que ahora ocupa el segundo lugar en la clasificación general con 322 apariciones, solo 5 detrás de Pavel Nedved en el 327. partido. Y aquí estamos, en cambio, con la novedad de la temporada: Timothy WeahLlegó procedente del Lille por 10 millones más otros dos bonus esperados. Después de un buen comienzo, sufrió mucho con una lesión muscular y está luchando por recuperar su condición y confianza. Nacido como extremo, en Francia el ex entrenador de la Roma, Fonseca, lo trasladó como lateral en una defensa de 4 hombres con una posición táctica muy diferente a la imaginada en la Juventus, que vestía el uniforme de Allegri con una formación 3-5-2. Weah ha mostrado repetidamente dificultades para jugar a su mejor nivel en toda la gama, y ​​cuando fue presentado durante el partido, a menudo para intentar cambiar el marcador, rara vez fue una sustitución exitosa capaz de mejorar el desempeño de la Juve por el flanco derecho. De su temporada, en efecto, sólo queda la perla del gol grabado en piedra en el exterior que contribuyó a la victoria en la Copa de Italia contra el Salernitana, derrotado en el Allianz Stadium por 6-1.