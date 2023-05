Liga de Campeones: el favorito del Manchester City contra el Real Madrid, pero ¿enfrentarán las probabilidades? ¿Haaland o Benzema?

La canción de la Champions League está de vuelta, es hora de las semifinales y el calendario, a nuestros ojos italianos, no ha brillado así en mucho tiempo. De hecho, Milán e Italia se detuvieron el miércoles para el Euroderby, pero primero están las semifinales de los gigantes. El partido de ida entre Real Madrid y Manchester City se jugará en el Santiago Bernabéu, que es lo mejor que puede ofrecer el fútbol moderno. Ancelotti contra caseta de vigilanciaY Benzema contra halandy luego Vinicius, Modric, Valverde, Courtois, De Bruyne, Rodri, Bernardo SilvaY podríamos continuar enumerando los jugadores excepcionales que dividieron a los dos equipos. el blancos Estaban decepcionados en LaLiga, pero acabaron de ganar Copa Del Reyy y eliminado Casemiroson los mismos 11 que ganaron el Liga de Campeones última temporada. el Los ciudadanosSin embargo, en el pasado reciente eran caníbales en Liga Premier: Ha ganado 4 de sus últimos 5 campeonatos y, salvo imprevistos, pronto pondrá su 5º título en cartelera. Sin embargo, Pep también ha buscado el éxito en Europa durante años, sus hombres han llegado a semifinales por tercera vez consecutiva pero aún no han levantado el trofeo y ahora están condenados. En 2021 perdieron ante chelsea En la final, hace un año fueron eliminados por Real Madrid En semifinales, con una irónica remontada. haland ¿Y los camaradas se vengarán? ¿O volverán a ganar los de Ancelotti?

Preguntamos a nuestros compañeros de Eurosport España y Eurosport Reino Unido y charlamos con ellos sobre los temas principales del increíble partido del martes por la noche.

2022 vs 2023: ¿La debilidad del Real Madrid?

Real y City uno contra el otro. 180 minutos con el pase a la final de Estambul, donde se enfrentarán a los mejores del Milan. El guión se ve igual que hace un año cuando se alineaba Ancelotti Y caseta de vigilancia Se enfrentaron en las semifinales de la UEFA Champions League. se superaron a si mismos merengues, haciendo uso de las sílabas vacías del inglés, a veces dominantes. Pero un año después, algunas cosas han cambiado. “La principal diferencia, aunque parezca trivial, es el tiempo transcurridoEl reclama Jorge Ordas Eurosport España, explica:Las máximas estrellas del Real Madrid (Benzema, Modric, Kroos…) son un año mayores y pueden verse afectadas. Sin embargo, la nueva generación de Vinícius, Rodrygo, Camavinga o Tchouameni ahora tiene más experiencia y está más preparada para este tipo de partidos.“. también alexander netherton La redacción británica se centra en el deterioro físico de algunos de los jugadores más importantes de Ancelotti:Si el Real Madrid del año pasado se basaba en la experiencia, este equipo se basa en la memoria. Modric y Kroos son excelentes jugadores pero al final de la línea, y lo mismo ocurre con Benzema. Pueden ser genios, pero son cada vez menos decisivos a medida que se acercan al final de sus carreras.Sin embargo, a diferencia de Jorge, él no cree que los nuevos reclutas sean realmente confiables:Los jugadores más jóvenes aún no han alcanzado su punto máximo, a pesar de sus cualidades.“.

Toni Kroos y Luka Modric Crédito de la imagen Imago

2022 vs 2023: Otro en Haaland y más

formación caseta de vigilanciaSin embargo, definitivamente hizo algunos progresos desde el año pasado, aunque ya era casi perfecto. Netherton No tiene dudas: “La gran diferencia con el anterior de 2022, por supuesto, es Erling Haaland, que parece haber sustituido a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski y Lionel Messi como mejor delantero del mundo.“. segundo OrdasEntonces yo Los ciudadanos Serán más fuertes precisamente por haber sido severamente eliminados hace un año: “La experiencia de lo ocurrido el año pasado puede ayudar a los británicos. De hecho, ahora se darán cuenta de que el Real Madrid no puede sobrevivir aunque parezca 100% derrotado.“.

Favoritos de la ciudad, pero el Real Madrid no se doblará fácilmente

el Ciudad de Manchester Llega en mejores condiciones para esta doble cita. Nuestros dos expertos están de acuerdo en que es uno de los favoritos. Sin embargo, al mismo tiempo, no se atrevieron a subestimarlo. Real Madrid. “Sobre el papel, el Manchester City podría parecer un simple candidato. Tras una larga racha ganadora, el hambre de Haaland parece insaciableEl reclama OrdasÉl añade:Solo la leyenda que envuelve al Real Madrid en este tipo de partidos mantiene las expectativas equilibradas. El City es el favorito, está en su mejor momento esta temporada y tiene la plantilla completa“Este es el pensamiento Nethertony continúaPero la calidad y los resultados del Madrid no pueden ser ignorados. La única sorpresa sería que el Real Madrid le ganara al City sin problemas. Cualquier otro resultado, incluida una victoria por la mínima de Ancelotti, no sería una sorpresa“. OrdasFinalmente, cambie el enfoque al estado de ánimo. caseta de vigilancia:”Habrá que ver cómo gestiona Guardiola el juego, ya que por momentos parece estar ‘obsesionado’ con el Real Madrid y esto luego castiga a sus equipos.“.

Guardiola: “No es venganza, es una nueva oportunidad”

ciudad año?

Domina Inglaterra y Europa. Esto es una obsesión y un objetivo. caseta de vigilancia Desde que se casó proyecto Ciudad de Manchester. Sin embargo, cada cosecha desde su llegada en 2016 ha estado marcada por alegrías mezcladas con decepciones, y la intención de ganarlo todo aún no se ha materializado. Con el Primer Ministro casi en la mano, final Copa FA Para jugar, la taza de “orejas grandes” más cercana, la trilogía puede convertirse en una realidad. Pero, ¿es este realmente el año de gloria para Ciudad de Manchester? Netherton Seguro: “Ciertamente podría ser el año del City. No veo un equipo claramente más fuerte que el de GuardiolaLuego advierte:No hay que olvidar que el City sufrió mucho en la primera mitad de la temporada, por lo que no es un equipo sin defectos.“. Jorge OrdasSin embargo, es más escéptico:Puede parecer que el Manchester City tiene el potencial para llegar a la final (o incluso ganar el título) esta vez. Sin embargo, en el pasado reciente, los ciudadanos nunca pudieron respetar las expectativas que a menudo consideraban sus favoritas.El compañero español también tenía dudas sobre el centrocampista, con 51 goles esta temporada: “Erling Haaland es una incógnita, ya que es un jugador sin experiencia en este tipo de partidosY concluye:Eso sí, si los ingleses juegan con tranquilidad y como lo han hecho últimamente, sus posibilidades de éxito se duplicarán.“.

La Real tiene ventaja a nivel psicológico

si era ciudad En mejores condiciones, pero hay que decir que el Real Madrid en Liga de Campeones Siempre un enfoque ganador. Además, los españoles, campeones de Europa y ganadores de 14 ediciones, pueden sentir menos presión que los ingleses, que son depredadores pero al mismo tiempo temen otro “fracaso”. Jorge Ordas Seguro que merengues Tendría una ventaja psicológica:El gran crecimiento del Real Madrid en la Champions League en los últimos años no ha sido solo a nivel futbolístico o físico, sino sobre todo a nivel mental. El Real Madrid se siente indestructible y puede derribar a cualquier tipo de rival, independientemente del resultado o de las sensaciones del partido.Por tanto, según él, la clave para que el City llegue a la final de Estambul será superar el escollo psicológico. NethertonSin embargo, no estoy seguro de que el entrenamiento de Ancelotti sea tan fuerte: “La Liga perdió ante el Barcelona a pesar de tener todas las ventajas financieras y la estabilidad económica. En mi opinión, es un equipo en decadencia que está esperando el verano para implementar un cambio importante“.

Baile numero 9

Real Madrid contra Ciudad de Manchester Es ante todo Karim Benzema contra Erling Haaland. Por otro lado, fue el Balón de Oro de 2022 el que se alzó con el título de máximo goleador y rey ​​absoluto de la Champions League, con 15 goles. Por otro lado, el máximo goleador de esta edición con 12 goles, y el plusmarquista de la Premier League con 35 goles en una temporada (en total, en la 2022-23 estuvo en 51 en 46 partidos). ¿Cuál de los dos decidirá este enfrentamiento? Netherton Luchas por el desequilibrio: “Buena pregunta… Haaland anota más“. OrdasEn cambio, desinfla la burbuja de publicidad que rodea este duelo: “El enfrentamiento entre Benzema y Haaland puede desequilibrar el partido, pero no creo que sea decisivo. En cualquier caso, Haaland llega a estos dos partidos habiendo marcado muchos goles esta temporada mientras que Benzema parece mostrar cierta incertidumbre (también por problemas físicos). Sin embargo, por supuesto, el historial del francés en partidos de octavos de final de Champions como semifinales, cuartos de final, etc. Conviértelo en un especialista“.

Karim Benzema con la Copa del Rey Crédito: Foto Getty Images

Adivina los resultados de la Champions League

Ancelotti: “¿Casimiro? Una persona maravillosa, le deseamos lo mejor”

