Juventus, aquí tienes las dos razones por las que Zakaria encabeza la lista de enero | primera página

Juventus gigante. Denis Zakaria, padre congoleño, madre sudanesa, de nacionalidad suiza, es el nombre en el que todos están de acuerdo. Todavía relativamente joven, completando 25 en 5 días, físicamente fuerte y muy bueno tácticamente, a costos relativamente bajos.. Porque este contrato que expira en junio con el Borussia Mongladbach no se renovará. La Roma se adelantó y todavía está en carrera, La Juventus ha estado activa durante días con el nuevo agente del chico, Ali Dorson.

La estrategia- Con toda probabilidad, el nuevo centrocampista de la anciana vendrá de Alemania, no de Francia. Chwamini Monaco es el favorito, pero cuesta mucho y está listo para ser relegado a la Premier League. He amado mucho a Allegri Witsel desde hace varios años, la pista está calurosa aunque no sea muy joven y eso está provocando profundas reflexiones en la sede de la Juventus. Aquí viene Zacharias, un mediocampista vertiginoso con los pies y la cabeza. Barcelona sueña pero Aceptaría con entusiasmo mudarse a Turín. Cherubini tendrá que moverse con convicción y rapidez ya que Liverpool y Manchester City también se han alineado con el jugador. La competencia es amplia, pero no asusta a la Juventus, que está convencida de ir a Zakaria.

