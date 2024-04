Liga de Campeones, Arsenal – Bayern Munich 2-2: ¡Kane regresa a Londres y es un gran espectáculo!

Carrera

—

Tuchel envía a su equipo al campo en una formación 4-2-3-1 con los ex jugadores del Tottenham Dier y Kane siendo abucheados en cada toque de balón, Arteta responde con una formación 4-3-3 con Havertz desplegado como falso 9. La primera ocasión fue de los ingleses, ya que Saka aprovechó un malentendido entre Davies y De Ligt para permitir a Martinelli disparar desde 20 metros, pero el balón se fue desviado de la portería. El Arsenal juega a un ritmo muy alto y se adelanta en el minuto 12 por mediación de Saka, que corre de White y supera a Neuer metiendo el balón al segundo palo. En el minuto 16 hubo una oportunidad de poner el 2-0, ya que las blancas no estaban lo suficientemente tranquilas como para que Neuer batiera al portero contrario. Los Gunners parecen demasiado rápidos para el Bayern, pero van demasiado lejos: en el minuto 18, Sane intercepta un pase, pasa el balón a Gotitska, quien a su vez se abalanza sobre Gnabry, que hace lo que White no había podido hacer unos minutos antes: gol. Los locales aplastan a los alemanes, que son más atléticos en términos de atletismo, pero aun así pierden el equilibrio, dando así otro contraataque al Bayern, que en el minuto 30 recibió un penalti tras una falta de Saliba sobre Sane. Fue Kane quien puso el 2-1. La defensa bávara aguanta, pero Davies tiene sistemáticamente problemas con Saka.