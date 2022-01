Le raccomandazioni del 28 de enero de 2022

Nuevo precio objetivo por STM dopo i risultati finanziari del 2021

di Redazione Soldionline

28 de gen. de 2022 a las 17:55

Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d’affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l’assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne asume la piena responsabilidad.



SOCIEDAD BANCA D´AFFARI GIUDIZIO PRECIO OBJETIVO BANCA GENERALI Banco Akros ▲ Acumular 40.0000 FINLOGIC KT y socios Agregar ▲ 8.5400 FRANCHI UMBERTO MARMI Socios de mediana capitalización Comprar ▲ 14.0000 INTESA SAN PAOLO Kepler Cheuvreux Comprar ▲ 2.9000 MARCAS DE VINOS ITALIANOS Socios de mediana capitalización Comprar ▲ 56.2000 SALVATORE FERRAGAMO Banco Akros Neutral ▼ 22.0000 S T jp morgan Neutral ▲ 48.0000 S T Goldman Sachs Neutral ▲ 48.0000 S T UBS Neutral ▼ 44.0000 S T exano Superar ▲ 69.0000 S T Kepler Cheuvreux Comprar ▲ 60.0000 S T Berenberg Neutral ▲ 48.0000 S T ODDO BHF Superar ▲ 60.0000 S T barclays Comprar ▲ 65.0000 TOD S Kepler Cheuvreux ▲ Comprar ▲ 57.0000

LEYENDA ▲ variación en miglioramento

▼ variación en peggioramento

inizio copetura Dakota del Norte: no disponible

no disponible Agregar: agregando

agregando Precio objetivo: precio objetivo

precio objetivo Acumular: acumular

acumular Lista seleccionada: lista de títulos consigliati

lista de títulos consigliati Desempeño del mercado: farà come il mercato

farà come il mercato Primera opción: azione prima scelta

azione prima scelta En línea: en línea

en línea Compra fuerte: comprare decisamente

comprare decisamente Sostener: tenere

tenere Compra especulativa: comprare en otica especulativa

comprare en otica especulativa Neutral: farà come il mercato

farà come il mercato Comprar: comprare

comprare Bajo rendimiento: farà peggio del mercato

farà peggio del mercato Superar: farà meglio del mercato

farà meglio del mercato Sobrevalorado: sopravvalutato

sopravvalutato Exceso de peso: sovrappesare

sovrappesare Reducir: ridurre

ridurre Igual peso: pesare correttamente

pesare correttamente Vender: vender

vender bajo peso: sottopesare

sottopesare Saca provecho: Prendere Beneficio

Prendere Beneficio Devaluado: sottovalutato

sottovalutato