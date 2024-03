Lazio, Tudor: “Agradecido a la Juventus. Immobile puede restaurar la selección”.

TMW en vivo

La primera noche del torneo. Tudor Como entrenador de Lacioque se enfrentará al Milan mañana a las seis de la tarde en el Estadio Olímpico Juventus. A la una de la tarde, el exdefensor de la Juventus que asumió el cargo yo veré En Formillo hablará en rueda de prensa. ¡Sigue la transmisión en vivo en Tuttomercatoweb.com!

La conferencia comienza

¿Qué señales recibiste del equipo? ¿Cómo regresaron los ciudadanos?

Todos regresaron sin ninguna enfermedad, lo cual es importante. El problema es que llegaron tarde y trabajamos muy poco. Trabajamos bien con otros en 6-7 sesiones de entrenamiento. Los chicos tenían la aplicación y el deseo adecuados. El equipo debe ser un espejo del entrenador, pero se necesita tiempo y paciencia para darle la vuelta a la situación de la Lazio. Llevo poco tiempo aquí. “Intentaré hacerlo rápido, pero el equipo no será perfecto, pero trabajaremos”.

¿Emocionado y nervioso por tu debut?

“Las sensaciones siempre son positivas, en el deporte siempre se piensa en el desafío y en la capacidad de ganar. El deporte es alegría. ¿Un estadio lleno? Sería lindo, habrá muchas motivaciones, pero hay que prepararlo de la manera correcta”. Desde todos los puntos de vista, pienso en preparar al equipo y no en Emociones.

¿Qué representa la Juventus para usted?

“No creo en el destino que enfrentará la Juventus de inmediato. Pasé allí 7 u 8 años, en el período en el que se construye una persona. Estoy agradecido a la Juventus. Tuve compañeros y entrenadores que me hicieron ser lo que soy. ahora, especialmente por la cultura laboral”.

La profunda diferencia con Sarri es su forma de defender. Antes el balón era la referencia, y con él se convirtió en el hombre. ¿Este paso se realiza de inmediato?

“Hay dos cosas que castigan este cambio. La Lazio había estado trabajando de esta manera durante tres años, luego estaba Sarri y es un entrenador fuerte. Hay que ser inteligente. La forma es importante, pero no como mucha gente piensa. Tal vez empieces con un módulo, pero luego te conviertes en “Otro patrón. ¿Defensa de tres hombres? Lo verás pronto y lo veremos mañana”.

¿Tiene ya un equipo modelo en mente o cambiará a varios jugadores en los próximos partidos reñidos?

“Es una situación especial, todos tienen que jugar necesariamente. Es el primer partido después del parón internacional, luego hay dos partidos en 4 días. Los cinco cambios son importantes. También tengo que entender al equipo, el entrenamiento es una cosa y los partidos son otra. Tengo que evaluar a los jugadores: “quién puede mejorar y quién puede seguir tu fútbol. Luego tienes que ganar, tienes que rendir bien de inmediato, tienes que ser fuerte y tener la calidad adecuada”.

¿Podría ser necesario que los directivos actúen como enlace entre el equipo y los propietarios? Un personaje parecido a Peruzzi…

“Esta pregunta no es para mí. No hablamos con el equipo anterior, pero empezamos a trabajar de inmediato”.

Se ha hablado mucho en las redes sociales sobre Immobile en la selección nacional. ¿Hablaste de ello con Siro?

“No leo redes sociales ni periódicos, eso sería suicida. Pienso en el trabajo, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. También hablé dos veces de esto con Ciro y lo vi muy motivado. Creo que le importa la selección: “Depende sólo de él en estos dos meses. Siempre ha marcado y creo que lo volverá a hacer. Cuento mucho con él, es un chico que no sólo tiene fútbol, ​​sino “También cualidades humanas. Lo conozco y estoy convencido de que tendrá dos meses importantes”.

¿Dependerá del núcleo duro?

“Siempre hay respeto por el pasado, pero no se vive en el pasado. El fútbol es duro. Tenemos que ganar, el equipo es importante”.

¿Sitio web de Kamada?

“En Alemania jugó hacia adelante y hacia atrás. Es un jugador completo, con calidad corriendo y jugando. Creo que, para ser honesto, se adapta mejor a este fútbol que al anterior. No es muy limpio técnicamente, pero tiene otras cualidades. Eso me gusta mucho. Tiene “la mentalidad adecuada y luego marca goles, que es una habilidad que marca la diferencia. También lo vi muy alegre y entusiasmado, y eso lo veremos en el campo”.

¿Cómo está Lázari? ¿Podrá jugar con Pellegrini o Felipe Anderson?

“Lo vemos hoy, tuvo un pequeño problema. El equilibrio es ofensivo y defensivo. Siempre necesitamos jugadores que tengan goles, pero también jugadores que jueguen en la fase defensiva. Luego eliges en función del oponente y del partido. Me gusta “Ah, ya hay un sistema de juego? No lo he probado y no sé esa pregunta. Pero es muy accesible, tiene habilidad y calidad. . Estás convencido de que jugaremos con una defensa de tres hombres, tal vez no sea el caso”.

Desde el punto de vista humano, ¿qué tipo de camerino encontraste?

“Están muy ilusionados y orgullosos. No son jugadores del noveno puesto, quieren redimirse. En 10 días todo será perfecto porque el nuevo entrenador está ahí, pero con el tiempo lo entenderemos mejor. Las personas reales se podrán ver más tarde”. , en la pelea, cuando no “juegan o tienen que hacerse cargo”.

¿Cómo encontró físicamente a la Lazio?

“Veremos mañana si podrá satisfacer mis peticiones. En datos físicos, la Lazio siempre ha estado en la cima. Hemos hablado mucho de esto, es un tema importante, y son las distancias las que serán diferentes”. Tendrán que hacer rondas diferentes, pero también algunas similitudes porque Sarri “quería ir a coger el balón, que es lo mismo que yo quiero”.

¿Pueden Marosic o Hesay jugar entre los tres de atrás?

“Todo es hipotético. Si no quiero decirte algo, no puedo responder (risas, editor). Patrick ha vuelto, siempre me ha gustado desde fuera, puede ser un jugador para mí. También me gusta su forma de defender en campo abierto”.

La Lazio marca pocos cabezazos, a diferencia de sus equipos en el pasado…

“Sí, cada equipo tiene características diferentes. Sin embargo, se necesita malicia para marcar goles y eso marca la diferencia”.

¿Consiguió transmitir su mentalidad ganadora?

“Si un entrenador puede hacer eso en 5 entrenamientos, es mágico (risas, ndr.). El ambiente en el vestuario es bonito y veo gente motivada. Mañana necesitaremos coraje y tendremos que jugar sin muchos”. Ideas Habrá pequeños problemas con las cosas nuevas que “lo hacemos, pero esta es mi responsabilidad. La clave es atacar y defender a todos. Quiero un equipo que sea difícil de vencer”.

Son tres partidos cruciales y la Lazio jugará todo…

“No hay partido en la vida, todo es exageración, todo es humo. Se han ido. Me preocupo por el equipo, lo preparo bien y hoy quiero enviarlo. Esto me pertenece. El resto es todo”. fumar.”

Finaliza la rueda de prensa.