Las sanciones contra Rusia exacerban el conflicto

Ucrania, López Obrador: Sanciones a Rusia empeoran conflicto

Presidente México: Decorativo ONU, grandes potencias instigan guerra

Roma, 17 de septiembre. (askanews) – “Debemos preguntarnos si la guerra no es evitable y si la ONU y los políticos de las grandes potencias fallaron en su responsabilidad de fomentar el diálogo entre las partes para resolver los conflictos de manera pacífica”. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló con el dedo a las superpotencias y a las Naciones Unidas al hablar sobre la guerra en Ucrania en un desfile militar dedicado al 212 aniversario del movimiento independentista mexicano.



“La verdad -dijo- es que nada o muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU está inactiva y abrogada, presa del formalismo y de la incompetencia política, es un mero vaso decorativo. Los grandes que abiertamente o tácitamente se ponen en el conflicto sólo por sus intereses dominantes.La conducta de las superpotencias es aún más reprobable, por lo que esta guerra, tan perversa e increíble como tantas otras, no puede evitar la sospecha de que está motivada por los intereses de las industria de guerra”.





Aprovecho para decir que la invasión rusa es “sin duda reprobable, los mexicanos no aceptamos ninguna intervención extranjera, somos víctimas de estos cinco grandes desastres”, agregó, citando conflictos pasados ​​con España. Francia y América. “Esas invasiones nos cuestan sangre, sacrificio y territorio”.Sin embargo, agregó el mandatario mexicano, “esto no significa que no podamos dejar de preguntarnos: por un lado, los gobiernos miembros de la OTAN se han negado a ingresar al sistema ucraniano en momentos clave; por otro lado, están proporcionando armas y sanciones económicas y comerciales contra Rusia, estas acciones son para agravar el conflicto y dañar a las víctimas y sus familias, y solo ha servido para crear más sufrimiento para los refugiados, aumentar los suministros de alimentos y energía, y aumentar la inflación global”.