Las mejores aplicaciones gratuitas para grabar audio usando tu smartphone

Es posible grabar contenidos de audio a través de tu smartphone tanto en dispositivos iPhone como Android gracias a las aplicaciones que los propios fabricantes de dispositivos proporcionan de forma gratuita. Alternativamente, las aplicaciones de terceros se encuentran en las principales tiendas.

A veces es posible que necesites Graba audio con tu teléfono inteligente. Ya sea un recordatorio, una idea para un nuevo proyecto, una conversación para no olvidar (pide permiso al entrevistador) o un fragmento de una pieza musical que suena en la televisión o la radio para usar como tono de llamada… Puede haber Hay muchas razones por las que quieres grabar audio. Afortunadamente, no es necesario rascarse la cabeza de un lado a otro buscando una aplicación para teléfono inteligente que pueda hacer esto. Muchos fabricantes de teléfonos inteligentes ofrecen sus aplicaciones precargadas en sus dispositivos. Otras veces, los fabricantes ofrecen sus propias aplicaciones que no están precargadas pero que se pueden descargar desde la tienda de su dispositivo. No encontrarás nada mejor, son apps oficiales, gratuitas y sin publicidad.

Sin embargo, si alguien no está satisfecho con estas aplicaciones oficiales, es posible encontrar aplicaciones alternativas en la tienda de su teléfono inteligente, pero tenga en cuenta que estas aplicaciones pueden ser gratuitas porque admiten anuncios o pueden ser de pago.

Cómo grabar audio usando tu teléfono inteligente

Propietarios de teléfonos inteligentes manzanaPor tanto, los usuarios de iPhone pueden utilizar la aplicación oficial.Memos de vozDe Apple para grabar audio usando iPhone. La aplicación se puede encontrar en la App Store de Apple, pero no es necesario descargarla ya que viene precargada en iOS. Esta aplicación también está disponible en iPad (iPadOS) y Apple Watch (WatchOS), por lo que puede grabar audio a través del reloj inteligente en su muñeca con transferencia de archivos y luego a un iPhone o iPad conectado.

En cuanto al hardware AndroideTodos los principales fabricantes de teléfonos inteligentes ofrecen una grabadora de voz precargada. Algunos fabricantes lo ofrecen pero no está precargado, hay que descargarlo manualmente desde la tienda de su smartphone.

Comenzando como proveedor líder de teléfonos inteligentes Android, Samsung Ofrece su propia aplicación “Voice Recorder”, disponible para sus dispositivos Galaxy: no sólo teléfonos inteligentes sino también tabletas y relojes inteligentes. En este último caso, puedes instalar la aplicación en tu Galaxy Watch para grabar audio desde tu muñeca mientras transfieres las grabaciones a un teléfono inteligente o tableta Samsung Galaxy conectado. La aplicación Samsung en teléfonos inteligentes también proporciona funcionalidad Convertir audio a texto, que básicamente transcribe las palabras que el programa detecta en archivos de audio. Además, en dispositivos con Galaxy AI, esta aplicación proporciona una función llamada “Asistente de transcripción”.

Incluso en teléfonos inteligentes Huawei Y Xiaomi Está disponible una grabadora de voz incorporada, como en los teléfonos inteligentes Android de otras marcas. Casi todas las aplicaciones de grabación de audio para teléfonos inteligentes funcionan de la misma manera: una vez que las abres, simplemente presiona el botón con el ícono rojo para comenzar a grabar audio a través de los micrófonos integrados del dispositivo. Los archivos de audio se guardan y almacenan localmente en el dispositivo, y algunas aplicaciones también te permiten editar las grabaciones para eliminar cualquier parte. Se puede acceder a las grabaciones desde la propia aplicación o desde un archivo comprimido y, por lo general, se pueden encontrar dentro de la carpeta denominada 'Voces'.

Aplicaciones alternativas

Es posible encontrar aplicaciones alternativas a las aplicaciones oficiales de grabación de audio en la tienda de su teléfono inteligente: App Store en iPhone y Play Store en Android. Solo busca como “Grabador de sonido“,”Grabador de sonido“,”Grabador de sonido'o'nota de voz'. Sin embargo, no recomendamos el uso de aplicaciones de desarrolladores externos si no son muy conocidas. Esto se debe a que es difícil determinar cómo las aplicaciones utilizan la información registrada.

Si realmente no desea optar por aplicaciones de terceros, las aplicaciones más populares para iPhone y iPad se pueden encontrar en la aplicación Store.Grabadora de voz – Voz“Por Hue Nguyen”,registrado” por Turbokey Studio y “Grabador de sonidoPor TapMedia Ltd. Para dispositivos Android, sin embargo, puedes encontrar Play StoreCortador de música, editor de audio.“,”grabadora de voz MP3“,”Grabadora de voz fácil' Y 'Grabadora de voz y sonido.'. Tenga en cuenta que muchas de estas aplicaciones contienen anuncios y compras dentro de la aplicación.