Las luces UV-LED pueden destruir los coronavirus y el VIH con solo presionar un interruptor

Las mismas bombillas que se usan en oficinas y lugares públicos pueden destruir los coronavirus y el VIH, según un nuevo estudio de la U of T Scarborough.

Los investigadores mataron ambos virus utilizando LED ultravioleta, que pueden alternar entre luz blanca y luz ultravioleta antiséptica. Con modificaciones económicas, también se pueden usar en muchos accesorios de iluminación estándar, lo que les da un “atractivo único” para los espacios públicos, dice Christina Gozo, autora principal del estudio.

“Estamos en un momento crítico en el que debemos usar todos los puntos de parada posibles para salir de esta epidemia”, dice Guzzo, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Biológicas. “Se deben utilizar todas las estrategias de mitigación que se puedan implementar fácilmente”.

Los rayos UV matan los virus a través de la radiación. Guzzo, junto con los estudiantes de doctorado Arvin T. Bacilo pumilus gérmenes).

“Si puede matar estos gérmenes, puede decir razonablemente que debería poder matar la mayoría de los otros virus que normalmente encontraría en el medio ambiente”, dice Guzzo, investigador principal de Guzzo Lab.

Dentro de los 20 segundos de exposición a los rayos UV, el crecimiento de gérmenes se redujo en un 99%.

Luego, los investigadores crearon gotitas que contenían coronavirus, o VIH, para imitar las formas habituales en que las personas se encuentran con los virus en público, como toser, estornudar y sangrar. Luego, las gotas se expusieron a la luz ultravioleta y se colocaron en un cultivo para ver si alguno de los virus aún estaba activo. Con solo 30 segundos de exposición, la capacidad del virus para infectar se redujo en un 93 por ciento.

Al probar virus en diferentes concentraciones, encontraron que las muestras con más partículas virales eran más resistentes a las luces ultravioleta. Pero incluso con una carga viral muy alta que Guzzo llama el “peor de los casos”, las infecciones se han reducido en un 88 por ciento.

Aunque no se incluyó en el estudio, Guzzo y sus estudiantes también compararon la luz ultravioleta con dos desinfectantes de alta resistencia utilizados en investigaciones de laboratorio. Descubrieron que las luces eran igualmente efectivas en su capacidad para inactivar virus.

“Realmente me sorprendió que los rayos ultravioleta puedan funcionar al mismo nivel que los productos químicos de laboratorio de uso común, que consideramos el estándar de oro”, dice ella. “Esto me hizo pensar: ‘Oh, Dios mío, esta es una herramienta legítima realmente sin explotar. “

Los investigadores dicen que sopesan los pros y los contras de los rayos UV y el uso inteligente

Si bien el centro de atención aún deja viable un pequeño porcentaje del virus, Guzzo apunta a un “modelo de queso suizo” de defensa contra COVID. Cada estrategia para combatir la propagación tiene sus agujeros, pero cada capa es otra oportunidad para dejar de acechar partículas de virus.

La exposición repetida a los rayos UV es clave para recoger esas partículas que faltan; afortunadamente, es tan fácil como encender un interruptor. Cambiar la lámpara también es más fácil que cambiar el sistema de filtración de aire. Guzzo señala que los LED UV son baratos y se modifican fácilmente en las lámparas existentes, y que las bombillas son duraderas y fáciles de mantener.

“Se puede esterilizar de una manera que no viole el disfrute de la vida cotidiana ‘normal’ que las personas anhelan”, dice Guzzo.

Los LED también se benefician de la automatización. Se puede administrar una dosis estándar de luz germicida cada vez, mientras que limpiar los espacios con desinfectantes deja espacio para el error humano. Los productos químicos y los desechos de estos desinfectantes también terminan en cuencas hidrográficas y vertederos donde se lavan y se secan las manos.

Pero las luces no son dañinas, y hay una razón para usar protector solar y anteojos de sol: los rayos UV dañan el núcleo.[{” attribute=””>acid, and repeated, prolonged exposure is harmful. That’s why Guzzo says the lights should be used when public spaces are empty, such as vacated buses that have finished their routes , or empty elevators traveling between floors. Escalator handrails could be continuously disinfected by putting UV lights in the underground part of the track, cleaning it with each rotation.

Safe Antivirus Technologies, Inc., a Toronto-based start-up company that partnered with Guzzo for the study, is developing unique UV-LED lighting modules. With motion sensors, the lights automatically switch to UV light when a room is empty, then turn back to regular light with movement.

Funded by the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) Alliance COVID-19 Grant and published in the Virology Journal, this study highlights UV-LEDs as a tool that could be used beyond the pandemic, ideally to help prevent another.

“Worldwide events like the COVID-19 pandemic, as terrible as they are, hopefully can still be learned from,” Guzzo says. “One thing we learned is that this is an underutilized tool we should think more about implementing.”

Reference: “A UV-LED module that is highly effective at inactivating human coronaviruses and HIV-1” by Arvin T. Persaud, Jonathan Burnie, Laxshaginee Thaya, Liann DSouza, Steven Martin and Christina Guzzo, 10 February 2022, Virology Journal.

DOI: 10.1186/s12985-022-01754-w

Funding: Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) Alliance COVID-19 Grant awarded to C.G. as the principal investigator and in collaboration with Safe Antiviral Technologies Inc.