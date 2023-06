Las frutas y verduras frescas se encuentran entre los artículos más comprados

“En una etapa de mercado donde lo orgánico está mostrando dificultades en el mercado interno europeo, con oportunidades cuantitativamente importantes, es necesario ampliar el horizonte a otros mercados. En México, lo orgánico sigue siendo un sector importante, pero hay suficiente potencial de crecimiento. , las ventas de alimentos orgánicos aumentaron un 12% solo en el último año Sexto ITA.BIO Paolo Carnemolla, Secretario General de FederBio durante el foro, la plataforma en línea de datos e información para la internacionalización de productos orgánicos Made in Italy, administrada por Nomisma y promovido por ICE Agenzia y FederBio El evento titulado “Internacionalización de BIO Made in Italy: Focus on Mexico” ayer por la tarde, 7 de junio de 2023 Celebrado el

“México es, por lo tanto, un mercado interesante para las empresas agroalimentarias orgánicas italianas que buscan desarrollarse internacionalmente. En el país, los alimentos orgánicos italianos se consideran sinónimo de alta calidad. En este contexto, la plataforma ITA.BIO está dedicada a la internacionalización. Bio made en Italia pueden posicionarse en este mercado o ampliar su Una importante herramienta de apoyo para las empresas que buscan aumentar su presencia, proporciona contactos e información útil para orientar las estrategias comerciales”.

Varias evidencias surgieron de encuestas a consumidores mexicanos (Miles de entrevistas a gerentes de compras residentes en las principales ciudades mexicanas con perfil de familias de ingresos medios-altos) Explicado por Silvia Zucconi, Gerente de Inteligencia de Mercado de Nomisma.

“México es uno de los mercados de interés, solicitado por las siguientes empresas www.ita.bio – comenzó Zucconi – México tiene 129 millones de habitantes, más de la mitad de los cuales son menores de 28 años. La situación macroeconómica del país es positiva: el PIB está creciendo con una inflación más lenta en comparación con Italia. Más allá de la edad juvenil característica del mercado, no se debe pasar por alto la atención a la salud: 72% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. México, de hecho, es el segundo país del mundo en riesgo de obesidad. Existen políticas preventivas como el impuesto a los refrescos de 2014 y la prohibición de refrescos azucarados para menores de 2020″.

“Es un aspecto positivo perfilar las posibilidades de la agricultura orgánica en el país -continúa Zucconi- y en México, la agricultura orgánica todavía está empujada a una especie de posición clave, desde el punto de vista de la distribución. Aunque frente a un 10% más en 2020, las superficies se limitan a 238.000 hectáreas, el 0,2% de la SAU total”.

Con un valor de 59 millones de euros, México ocupa el puesto 35 en el ranking orgánico global en términos de participación de mercado. Sin embargo, la tendencia es muy positiva, con un crecimiento del 12% solo en el último año y un aumento medio anual del 7% hasta 2026. orientado al consumidor Se centra más en la juventud y el bienestar y la salud.

Consumidores orgánicos en México

Así que preste más atención a las tendencias de salud y la calidad de los productos que los mexicanos traen a la mesa. En los últimos 2 o 3 años, el 46 % de los entrevistados ha aumentado su presupuesto destinado a la compra de alimentos en general, el 36 % ha gastado más en alimentos gourmet importados y el 28 % ha informado de mayores compras de productos vegetales.

En este contexto se encuadra el consumo de productos ecológicos, que se vincula principalmente a una elección saludable: el 72% de los consumidores que compran productos ecológicos lo hacen porque son más seguros para la salud, porque tienen mejores propiedades nutricionales (según el 54%) y, en general, porque son de mayor calidad (37%).

Acciones orgánicas en los criterios de compra de hoy

“La marca es un elemento importante que guía las elecciones de alimentos de los consumidores mexicanos. El elemento orgánico, en cambio, solo llega al 10%. Luego está la parte del precio con el 25%. Empresas italianas, foco. El mercado mexicano, entonces deben trabajar principalmente en la notoriedad de marca y la reputación”.

Si es cierto que los productos orgánicos en México pasan principalmente por los hipermercados y supermercados generalistas (Walmart, La Comer, Cetroi), casi las dos terceras partes de los productos orgánicos se compran principalmente a este canal, mientras que los restaurantes y bares de vinos muestran un potencial aún mejor: solo 8% Consume alimentos orgánicos fuera de casa. Sin embargo, desde finales de 2021 hasta hoy, el consumo estoy lejos de mi familia En México tienen una tendencia de crecimiento constante, con una creciente participación de consumidores que consideran importante tener productos o alimentos orgánicos en los menús de los restaurantes. Otros canales de interés para los productos ecológicos son los productos ecológicos especializados (puntos de venta como Hansekit o Ingredienta). orientado al consumidor.

Los productos orgánicos son la primera opción de los consumidores mexicanos

“Los consumidores informan que el ingrediente orgánico es a menudo la primera opción de compra en algunas categorías. Esto ocurre sobre todo para las categorías de productos vinculados a frutas y verduras frescas. El 59% de los compradores de frutas y verduras orgánicas informan sobre ese ingrediente. La primera opción son precisamente los ingredientes orgánicos. Productos de origen animal (lo mismo ocurre con la leche, la carne, los quesos y los embutidos). Pero el queso, la pasta y el vino son los productos que más interesan a los consumidores mexicanos. La combinación orgánico/hecho en Italia”, explicó Zucconi.

Ser italiano es un elemento positivo e importante: representa valor para los consumidores mexicanos. Sin duda, el Made in Italy orgánico tiene las mejores oportunidades de crecimiento en México: 2 de cada 3 consumidores dicen que estarían interesados ​​en comprar un producto orgánico italiano si lo encuentran regularmente en las tiendas. Para aquellos que no están seguros, el alto precio es una barrera adecuada, sin embargo, gracias a una buena comunicación e información sobre el producto, especialmente su buen impacto en la salud.

“La posibilidad de conocer productos a través de sabores o ingredientes en la gran distribución o en los restaurantes puede ser una de las palancas más efectivas para acercar la producción orgánica en Italia a los consumidores mexicanos, pero, al mismo tiempo, para tranquilizarlos sobre su elección de alimentos y la información sobre los productos alimenticios que compra”, dijo Zucconi. finalizó

Grandes oportunidades en México para productos orgánicos italianos

“Somos un país joven y en constante crecimiento que está tratando de cambiar estilos de vida y hábitos alimentarios, al menos en el segmento de alto consumo, para vivir mejor y más saludable”, dijo Giovanni Luca Athena, director de ICE México. “Con una adecuada campaña de información nutricional, ligada principalmente a la política del gobierno mexicano, la comida sana crecerá sin duda en la mesa mexicana de alimentos orgánicos italianos”.