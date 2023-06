Las facturas del aire acondicionado se están derrumbando: un alivio para los italianos

El primer gran calor de la temporada de verano se espera para los próximos días, la buena noticia es que si suben las temperaturas, suerte que bajará mucho el costo del aire acondicionado en la factura, según un análisis de Facile. .it, este año quien optará por encender el aire para combatir el calor, tendrá que presupuestar, teniendo en cuenta las tarifas de iluminación actuales, en torno a los 124 euros, un 43% menos que el año pasado. Un auténtico alivio para los más de 26 millones de italianos que, según la encuesta, tienen aire acondicionado en casa y, en particular, para los dos millones de propietarios que dijeron no querer encenderlo por la factura del año pasado. sobre mí. Si el precio de la energía este año es más indulgente que el año pasado, es importante prestar atención a cómo usas el electrodoméstico porque los malos hábitos pueden tener un impacto negativo en tu factura.

Para ayudar a los consumidores, se ha creado un breve folleto con algunos consejos prácticos para reducir gastos, pero sobre todo desperdicios, y ahorrar en la factura final. Empezamos diciendo que es la clase energética la que marca la diferencia. Los números están en la mano, pasar de un aire acondicionado de clase B a clase A++ supone reducir el coste en torno a un 40% anual (unos 50 euros). Sin embargo, tenga cuidado con las etiquetas energéticas; Si es cierto que a partir de 2021 ha entrado en vigor una nueva clasificación para muchos de los aparatos que usamos en interiores, también lo es que la novedad aún no ha afectado al mundo de los aires acondicionados. Genial sí, pero no polar. Lo ideal es ajustar 6-8 grados por debajo del exterior, y si la máquina tiene 1 grado, es mejor usar la función de deshumidificación; Esta opción le permite reducir su factura hasta en un 13%.

Otro consejo a tener en cuenta es evaluar la instalación de un aire acondicionado inverter, un aparato que a diferencia de uno convencional, una vez alcanzada la temperatura ideal, ralentiza la velocidad del motor y funciona al mínimo, evitando consumir la energía necesaria para detener y empezar de nuevo. Elegir este tipo de acondicionador de aire permite ahorrar un 30% de energía en comparación con un acondicionador de aire estándar. Además, subestimar la importancia del mantenimiento del sistema y la limpieza del filtro puede resultar muy caro para nuestra salud y nuestro bolsillo, tanto que con una máquina mal mantenida podemos gastar hasta un 8% más.