La variante New Mutant XE Omicron puede ser la más portátil hasta el momento – Fecha límite

El CDC anunció esta semana que BA 2 Omicrón La variante, que se dice que es un 30 % más transmisible que la cepa original Omicron BA.1 – se volvió dominante Entre los nuevos casos secuenciados en Estados Unidos. Esta es una altura asombrosa para una variable que era menos de 1% de todas las secuencias Tan recientemente como enero. Pero, así como los estadounidenses escuchan sobre BA.2, en realidad hay una variante más nueva y portátil en aumento.

En realidad, hay tres nuevas variables establecidas. Según lo publicado recientemente Transferir De la Agencia de Servicios de Salud del Reino Unido, los dos se llaman XD y XF son una combinación de Delta y BA.1, o los llamados “deltacronaLas dinastías de las que se ha hablado por meses Pero no ha hecho ningún progreso significativo en ningún país.

XD está presente en varios países europeos, pero no se ha detectado en el Reino Unido, según el informe. XF ha causado un pequeño conglomerado en el Reino Unido, pero no se ha detectado allí desde el 15 de febrero.

Al igual que otros recién llegados, XE es una cepa recombinante, lo que significa que consta de dos variantes diferentes anteriormente. Pero no es una combinación de Deltacron. XE ya consta del Omicron original (BA.1) y el Omicron más nuevo (BA.2) que adquirió los EE. UU.

variante Omicron BA.2 ahora dominante en los Estados Unidos; Golpea fuerte al noreste

La Organización Mundial de la Salud emitió un informe Ayer con algunos hallazgos preliminares sobre XE.

“La XE recombinante se detectó por primera vez en el Reino Unido el 19 de enero y desde entonces se han informado y confirmado más de 600 secuencias”, se lee. Quien es el documento. “Las primeras estimaciones sugieren una ventaja en la tasa de crecimiento de la comunidad de aproximadamente un 10 % sobre BA.2, pero este hallazgo requiere más confirmación”.

El énfasis adicional es cada vez más difícil día a día, Según la Organización Mundial de la Saludque registró preocupaciones esta semana por lo que llama “la gran caída reciente en las pruebas de SARS-CoV-2 por parte de muchos estados miembros. Los datos se están volviendo gradualmente menos representativos, menos oportunos y menos sólidos. Esto impide que nuestra capacidad colectiva para rastrear dónde está el es el virus, cómo se propaga y cómo está evolucionando: la información y el análisis que siguen siendo críticos para poner fin de manera efectiva a la fase aguda de la epidemia”.

La variante Covid BA.2 Omicron ahora probablemente representa la mayoría de los casos nuevos en Los Ángeles

semanas pasadas instrucciones La Agencia de Servicios de Salud del Reino Unido refuerza algunas de las afirmaciones del informe de la OMS e insta a la cautela a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Una diferencia entre los dos documentos es que los datos y análisis de la OMS parecen ser más recientes.

Del informe HSA del Reino Unido:

XE muestra evidencia de transmisión comunitaria dentro de Inglaterra, aunque actualmente es menos del 1% de todos los casos en serie. Las primeras tasas de crecimiento de XE no fueron significativamente diferentes de las de BA.2, pero utilizando los datos más recientes al 16 de marzo de 2022, XE tiene una tasa de crecimiento un 9,8 % más alta que BA.2. Dado que esta estimación no se mantuvo constante a medida que se añadían nuevos datos, aún no puede interpretarse como una estimación de la ventaja de crecimiento en relación con el recombinante. Los números eran demasiado pequeños para analizar el recombinante XE por región.

Para ser claros, XE representa solo una pequeña fracción de los casos en todo el mundo. Eso puede cambiar, ya que se cree que XE es aproximadamente un 10 % más transmisible de lo que BA ya es más transmisible. Esto significa que puede ser aproximadamente un 43 % más portátil que el Omicron original. salvaje Tierra el invierno pasado.

Pero una nueva ola de infecciones del ahora dominante BA.2 no se ha materializado, incluso con la relajación de las restricciones. Así que esperamos que la tendencia con XE, en el caso de la competencia con BA.2, sea similar. Solo el tiempo y la buena observación lo dirán.