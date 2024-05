La universidad ya no se celebrará: la decisión sorprendió a los espectadores de Rai 2

colegiosHa sido un reality show pionero en las pantallas de Rai 2 TV durante muchos años, pero después de ocho ediciones llenas de aciertos y errores, es posible que el programa nunca tenga una secuela. Como se informó BlogTv.ItaliaRay y la productora habían decidido abandonar el proyecto por completo y así reiniciar el programa de televisión durante los últimos diez años. Puede haber muchas razones para el cierre de Il Collegio. De hecho, los ratings no brillaron en la última edición respecto a la anterior. La televisión estatal había comprado el formato hasta 2023. Un acuerdo que Rai respetó hasta el final.

La universidad ya no estará al aire

Realidad documental Es posible que ya no se transmita en Rai 2. la Universidad Tal vez fue Eliminado De la programación de Rai TV después de ocho años de éxitos y reveses. De hecho, los pisos superiores de Viale Mazzini no tienen intención de invertir dinero para producir el documental factual sólo durante los primeros seis episodios en horario de máxima audiencia. De ahí la decisión de cancelarlo de Rai 2. La confirmación de esta decisión es la decisión de no realizar los espectáculos que siempre comenzaban en mayo para temporadas anteriores. Un duro golpe para los jóvenes que cada año sintonizaban el reality documental en televisión y luego lo comentaban en las redes sociales.