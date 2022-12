La última fuga de la cápsula Soyuz lleva a los rusos a planificar un posible rescate de la tripulación de la estación espacial | Vacío

Rusia está considerando un plan de “rescate” para enviar una nave espacial vacía a la Estación Espacial Internacional (ISS) para traer de regreso a tres miembros de la tripulación que quedaron varados después de su cápsula tripulada Soyuz. Fuga saltada mientras está amarrado al puesto de avanzada.

Roscosmos y funcionarios de la NASA dijeron en un Conferencia de prensa El jueves, continuaron investigando cómo la línea de refrigerante en el radiador externo de la cápsula sufrió un pequeño agujero la semana pasada, justo cuando dos astronautas se preparaban para una caminata espacial de rutina.

El vehículo, conocido como MS-22, comenzó a rociar refrigerante al espacio el 14 de diciembre, con Imágenes dramáticas para NASA TV Partículas blancas parecidas a copos de nieve aparecen fluyendo desde atrás.

Sergey Krikalev, quien dirige los programas de vuelos espaciales tripulados en Roscosmos de Rusia, dijo que se estaban realizando evaluaciones de daños.

No se ha tomado una decisión final sobre los medios exactos para devolver a la Tierra a los miembros de la tripulación de la cápsula, ya sea lanzando otra Soyuz para recuperarlos o mediante la opción menos probable de enviarlos a casa en la cápsula con fugas sin la mayor parte del refrigerante.

Si el análisis térmico, que evalúa la temperatura del aire dentro de la cabina, concluye que el MS-22 no es apto para vuelos tripulados, el lanzamiento de otra cápsula Soyuz programada para mediados de marzo desde el cosmódromo de Baikonur podría trasladarse y lanzarse hacia arriba. Krikalev dijo.

“Esperan con ansias que llegue a fines de febrero para enviar la próxima Soyuz”, agregó Joel Montalbano, gerente del programa ISS en la agencia espacial de EE. UU., quien también estuvo en la llamada.

Si es así, la nave espacial dañada regresaría a la Tierra sin tripulación.

Esta no es la primera filtración de Soyuz. En 2018 Unidad Saltó la fuga de aire, que Roscosmos dijo que pudo haber sido un sabotaje. Los astronautas usaron cinta para sellar la fuga después de que causó una pequeña pérdida de presión que no puso en peligro la vida.

El astronauta de la NASA Frank Rubio, a la derecha, con los cosmonautas de la Agencia Espacial Rusa Sergey Prokopyev y Dmitry Petlin antes de dirigirse a la Estación Espacial Internacional a principios de este año. Foto: Dmitry Lovetsky/The Associated Press

MS-22 llevó a los cosmonautas rusos Dmitry Petlin y Sergey Prokopyev, así como al astronauta de la NASA Frank Rubio, a la Estación Espacial Internacional en septiembre.

Actualmente hay siete personas a bordo del puesto orbital, pero si MS-22 se considera inoperable, eso también significa que la ISS tiene solo un “bote salvavidas” capaz de transportar a cuatro personas, en caso de que sea necesario evacuar.

Los estadounidenses Josh Cassada y Nicole Mann, el japonés Koichi Wakata y la rusa Anna Kikina llegaron a bordo del Crew Dragon de SpaceX en octubre.

Montalbano dijo que la causa del daño sigue sin estar clara. Pero no parecía que la lluvia de meteoritos Gemínidas, un fenómeno anual, fuera la responsable, ya que la estructura se rompió desde una dirección diferente.

“Tanto el equipo de atletismo en Houston como el equipo de atletismo en Moscú confirmaron que no fue una lluvia de meteoritos”, dijo Montalbano.

Agregó que aún se necesita más trabajo para determinar si fue causado por micrometeoritos naturales, escombros artificiales en órbita o fallas de hardware.

El jefe de Roskosmos, Yuri Borisov, lo confirmó Los oficiales no temieron por la seguridad de la tripulación. En una transmisión en vivo en el canal de televisión Russia 24, el miércoles.

“temperatura [on the Soyuz MS-22 spacecraft] Se ha estabilizado y no ha superado los 30 grados centígrados recientemente. Hoy, no tenemos preocupaciones, principalmente por la vida de la tripulación en la Estación Espacial Internacional. “La temperatura se estabilizó después de que trajimos conductos de aire desde la parte rusa y mantuvimos el régimen de temperatura con ventiladores”.

El jueves se llevó a cabo una caminata espacial para actualizar los paneles solares de la estación, que se pospuso el miércoles.

Reuters y Agence France-Presse contribuyeron a este informe