La señal de radio desde el espacio se repite cada hora, desafiando toda explicación

Un lector anónimo cita un informe de New Atlas: El universo está lleno de extrañas señales de radio, pero ahora los astrónomos han hecho precisamente eso Descubre algo realmente extraño que sucede cada hora, en bicicleta a través de tres estados diferentes. Si bien tienen algunas ideas sobre su origen, no puede explicarse con nuestra comprensión actual de la física. La señal apareció por primera vez en los datos recopilados por el radiotelescopio ASKAP en Australia, que monitorea una gran área del cielo a la vez en busca de pulsos fugaces. ASKAP J1935+2148 ha sido designado oficialmente y la señal parece repetirse cada 53,8 minutos. Cualquiera sea el caso, la señal pasa por tres estados diferentes. A veces emite destellos brillantes que duran entre 10 y 50 segundos y tienen polarización lineal, lo que significa que todas las ondas de radio “apuntan” en la misma dirección. Otras veces, sus pulsos son mucho más débiles con polarización circular y duran sólo 370 milisegundos. En ocasiones, el objeto pierde su señal y permanece en silencio.



Entonces, ¿qué podría haber detrás de esta extraña señal de radio? Dejemos esto claro desde el principio: no son extraterrestres (probablemente). La explicación más probable, según los científicos que lo descubrieron, es que provenga de una estrella de neutrones o una enana blanca. Pero no es una solución elegante, ya que las extrañas propiedades de la señal no se ajustan a nuestra comprensión de la física de estos dos tipos de objetos. Las estrellas de neutrones y las enanas blancas son bastante similares, pero con algunas diferencias clave. Ambas nacen de la muerte de estrellas más grandes, y la masa original determina si terminas como una estrella de neutrones o una enana blanca. Se sabe que las estrellas de neutrones emiten ondas de radio con regularidad, por lo que son las principales sospechosas en este caso. Señales de esta diversidad podrían producirse mediante interacciones entre sus fuertes campos magnéticos y complejos flujos de plasma. Pero hay un gran problema: normalmente giran a una velocidad de segundos o milisegundos por revolución. Debería ser físicamente imposible que una persona rote tan lentamente como una vez cada 54 minutos. Las enanas blancas, por el contrario, no tendrían ningún problema en girar lentamente, pero como dice el equipo: “No conocemos ninguna forma de producir las señales de radio que vemos aquí”. “Esto puede llevarnos a reconsiderar nuestra comprensión de décadas sobre las estrellas de neutrones o enanas blancas, cómo emiten ondas de radio y cómo se ven sus cúmulos en nuestra Vía Láctea”, añadió Caleb.

Y los resultados fueron Publicado en la revista Nature Astronomy.