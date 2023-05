¿Tus uñas están causando problemas? Aquí hay algunas soluciones.

Cortarse las uñas de los pies no es una idea de un buen momento, sin importar su edad. Pero a medida que envejece, esta tarea puede volverse más difícil porque las uñas de los pies pueden volverse más gruesas y deformadas y, por lo tanto, más difíciles de cortar. Y disminución de la flexibilidad Incluso puede resultarle difícil colocarse en la posición correcta para cortarse las uñas.

El cuidado de las uñas de los pies se vuelve más importante a medida que envejecemos. Si no puede cuidar adecuadamente las uñas de los pies, “puede ocasionar problemas en el futuro”, dice Michael Coyer, MD, cirujano de pie y tobillo en el Condado de Orange, California. Por ejemplo, el descuido también puede causar dolor y daños en las uñas de los pies: uñas largas que golpean la parte delantera del zapato.

En general, si es físicamente capaz de cuidar sus uñas y no tiene problemas médicos subyacentes, como neuropatía diabética, movilidad limitada o visión, puede considerar cortarse las uñas, dice Alex Kaur, podólogo de Witham Health. Servicios en el Líbano, India, y portavoz de la Asociación Médica Estadounidense de Podología.

Al cortar las uñas, tenga cuidado de no cortarlas demasiado. “Recortar excesivamente las uñas de los pies y cortarlas demasiado cortas puede provocar una uña encarnada”, dice Coyer.

Core dice que los expertos generalmente recomiendan dejar una sección muy pequeña (1 milímetro o 1/32 de pulgada) de la uña más allá del lecho ungueal al recortar. También querrás evitar un corte redondo. “Lo mejor es cortar las uñas bastante rectas, asegurándose de que las esquinas de la uña no corten los pliegues de la piel del dedo del pie”, dice Coyer.

Para aquellos que no pueden, o prefieren no cortarse las uñas de los pies, un podólogo puede proporcionar pedicuras y pedicuras. Pero es posible que el seguro no cubra una pedicura en el consultorio de un podólogo, a menos que sea médicamente necesaria o si tiene una afección subyacente que requiere Profesional para cuidar tus pies.