La Sampdoria tiene cola para fichar a Audemars Piguet, pero Como es la hipótesis más creíble. Picchini se va a México

Una semana y comienza oficialmente el mercado de fichajes. Como la mayoría de los equipos, la Sampdoria primero necesita recaudar dinero. Emil está inevitablemente en lo más alto de la lista de posibles titulares Audiro. Dados los fuertes vínculos de su agente Tullio, Como sigue siendo su objetivo teñido, Con Club Como. Audiro Ya se reunió con el plenipotenciario de Como, Miran. estimado, Las redes sociales se dieron de bruces con un selfie.

El portero podría convertirse en una especie de credencial dado su origen indonesio, su titularidad y su consolidada reputación como profesional impecable. Los habitantes de Como no tienen prisa. Se ponen geniales, pero no quieren dar regalos. Asistencia definida belotti Desde Roma evalúan la hipótesis Hummels, El defensa del Borussia Dortmund tiene un contrato por valor de tres millones netos al año. Audiro Puede que no encuentre a Adrien. siempre, Esto despertó el interés de Cagliari y Empoli. La Sampdoria sólo quiere dinero en efectivo, no quid pro quo.

La Fiorentina también puede cambiar de puesto, pero es la primera opción Musso El mejor protagonista del Atalanta en la Europa League. Audiro Fue uno de los nombres seguidos, pero no la primera opción. Al excapitán de la Sampdoria también se le ha relacionado con Monza, aunque con disponibilidad limitada, y con el Niza. Como alternativa, siempre se acepta la hipótesis de Samuel. perison, Una estancia de dos años en Empoli Vicario Y gabriel, Después de dos años positivos en la Serie B con el Portenone. Se espera que los porteros titulares sean los únicos novatos del trío. Ravaglia Y tantos ojos Ambos tienen contratos hasta 2026.

Estamos trabajando en al menos un par de lanzamientos. La Eurocopa termina mañana Berezinsky, ya expulsado con su Polonia. Después de las vacaciones podría encontrarse en el Empoli, con el Cagliari como alternativa. El aterrizaje también está cerca. Askiltsen En Midtjylland: El jugador todavía tiene un contrato de dos años con un patrimonio neto de 410 mil euros al año. Aún están por colocarse (firmas en negrita). Verre Y Cuentas Intenta difundir el acuerdo (para retenerlo). Ferrari. Entre las prioridades Acuerdo La fianza debe ampliarse Sí Y té Lucas, Expira en 2025 leones, Contrato hasta 2027.

Mientras tanto, a nivel de nombres famosos, está la potencial despedida de Cristiano chiquitos, Se debería haber llegado a un acuerdo con los mexicanos de San Luis. El guardián quedó libre. Se habló de que se quedaría en la Sampdoria porque era su elección. Al parecer cambió de opinión.

Esta semana se esperan novedades sobre el sector juvenil. El nuevo entrenador debería hacer oficial a Luca Silvani, Ex presidente de los Scouts de Atlanta. Como entrenadores se asumen ingresos. Tufano Y Peatonal. También está la nominación de Nicola. pozos. Más allá de pastorino, Decir adios es seguro tres paises Y Franco. Máximo Agosto Recibí una oferta de Catanzaro.