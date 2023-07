“La revolución está llegando”. ¿Qué pasará el jueves a las 7 pm?

Corona regreso. Y qué regreso. Incluso esta vez no se ha negado a Fabrizio Corona que, después de comentar tan fuerte los cambios en las redes de Mediaset y Rai, ahora el ex rey de los paparazzi tira una bomba. De hecho, está spoileando algo que está a punto de llegar el 6 de julio. Y mañana, en Instagram, Corona escribe: “Viene la revolución. 6 de julio a las 19.00! Siéntanse libres de comentar, pero solo como siempre podrán aprender, conocer y descubrir la verdad.” ¿De qué estará hablando?, ¿Cuál será la revolución de la que está hablando?

crítica

En el carrete compartido, se puede ver a Fabrizio Corona sentado en una silla mientras fuma y se dirige a los seguidores: “Me prohibieron Instagram y Facebook, no salgo en la televisión porque la televisión ya no existe…”. Comienza a juzgar a Belén. ex. -amigo. Y sigue, no para, siempre mostrando su vena “mala” que ahora le caracteriza. Está sesgado contra lo políticamente correcto, contra la televisión y los periódicos, y también critica la información que, según él, hoy se basa en el pensamiento de “el primer socio tiene 10 millones de seguidores”, en referencia a los influencers.

la solución

“Ante todo esto, creé mi propia plataforma en Telegram donde no habrá censura y podré liberarme nuevamente para ser quien siempre he sido y expresarme como si estuviera en la mesa, con amigos. de por vida, los que me han seguido durante 30 años”, continúan como Full Bakoruna River. Finalmente, fija una fecha: “A partir del jueves 6 de julio a las 14.00 puedes unirte al canal de Telegram Fabrizio Corona Premium donde volveré a hacer lo que más me gusta: decir la verdad sobre todo, sobre todos”.

