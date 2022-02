La restricción calórica moderada reconfigura el metabolismo y la inmunidad para una salud más prolongada

La restricción calórica mejora las respuestas metabólicas e inmunitarias que ayudan a determinar cuánto tiempo vive una persona y cuántos años de buena salud disfruta, según muestra un nuevo estudio.

“Dos años de restricción calórica modesta reprogramaron las vías en las células grasas que ayudan a regular la energía de las mitocondrias, las respuestas antiinflamatorias del cuerpo y la longevidad potencial”, dijo Eric Ravussin, Ph.D., Director Ejecutivo Asociado de Ciencias Clínicas en Pennington. Centro de Investigaciones Biomédicas. “En otras palabras, la restricción calórica modifica muchas de las respuestas metabólicas e inmunitarias que aumentan la esperanza de vida y la salud”.

El nuevo estudio utilizó datos recopilados por CALERIE 2 (Evaluación integral de los efectos a largo plazo de la reducción de la ingesta de energía) de Pennington Biomedical, el ensayo de restricción de calorías de mayor duración en humanos. El nuevo estudio se publica en la revista Ciencias.

El estudio encontró que las personas que redujeron su consumo de calorías en aproximadamente un 14 por ciento durante dos años generaron más células T, que desempeñan un papel clave en la función inmunológica y retrasan el proceso de envejecimiento.

“A medida que las personas envejecen, sus timos se encogen y producen menos células T. Como resultado, las personas mayores tienen más dificultades para combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer”, dijo Eric Ravussin, Ph.D., Director Ejecutivo Asociado de Ciencias Clínicas en el Centro de Investigación Biomédica de Pennington. “La restricción calórica ayuda a evitar que el timo se encoja para que la persona genere más células T”.

Además de mejorar la inmunidad, un aumento en las células T se asocia con una mejor capacidad para quemar las reservas de ácidos grasos para obtener energía, dice el Dr. dijo Ravussin. Eso es importante porque si una persona no quema este combustible, la grasa puede acumularse en órganos como los músculos y el hígado, lo que provoca resistencia a la insulina, obesidad, diabetes tipo 2 y envejecimiento.

El estudio tuvo otro hallazgo importante: un tratamiento potencial para reducir la inflamación relacionada con la edad y mejorar la salud metabólica.

Los estudios han demostrado que restringir las calorías en un 40 por ciento en roedores prolonga sus vidas. Pero hubo compensaciones en el crecimiento, la reproducción y la inmunidad.

Sin embargo, la restricción calórica también reduce los niveles del gen que codifica el factor activador de plaquetas acetil hidrolasa (PLA2G7). La reducción de PLA2G7 produce beneficios para la salud que incluyen la reducción de la inflamación relacionada con la edad y la mejora de la salud metabólica.

“Si los investigadores pueden encontrar una manera de aprovechar PLA2G7, podrían crear un tratamiento para extender el período de salud de una persona, el tiempo que una persona experimenta una buena salud”, dijo el director ejecutivo de Pennington Biomedical, John Kirwan, Ph.D.

Referencia: “La restricción calórica tiene un nuevo jugador” por Timothy W. Rhoads y Rozalyn M. Anderson, 10 de febrero de 2022, Ciencias.

DOI: 10.1126/ciencia.abn6576

Esta investigación fue financiada en parte por los Institutos Nacionales de Salud bajo los premios AG031797, AG045712, P01AG051459 y AR070811 a VDD); la Fundación Glenn para la Investigación Médica (VDD); Cura[{” attribute=””>Alzheimer’s Fund (V.D.D.); and the Aging Biology Foundation (M.N.A.). The CALERIE study was funded by the National Institute on Aging under awards U01AG022132, U01AG020478, U01AG020487, and U01AG020480. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.

