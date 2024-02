El Telescopio Webb observa millones de estrellas en impresionantes galaxias espirales

Colaboración entre el Observatorio Europeo Austral y el EHT

Esta es la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, Sgr A*, con un fondo negro añadido para adaptarse a pantallas más anchas. Se trata de la primera evidencia visual directa de la existencia de este agujero negro. Fue capturado por el Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT), un conjunto que unió ocho observatorios de radio ubicados en todo el planeta para formar un telescopio virtual del “tamaño de la Tierra”. El telescopio lleva el nombre del horizonte de sucesos, el límite de un agujero negro más allá del cual la luz no puede escapar. Aunque no podemos ver el horizonte de sucesos en sí, porque no puede emitir luz, el gas brillante que orbita el agujero negro revela una marca distintiva: un área central oscura (llamada sombra) rodeada por una estructura brillante en forma de anillo. La nueva imagen captura la luz desviada por la poderosa gravedad del agujero negro, que es cuatro millones de veces más grande que nuestro sol. La imagen del agujero negro Sgr A* es el promedio de diferentes imágenes que la Colaboración EHT extrajo de sus observaciones en 2017. Además de otras instalaciones, la red de radioobservatorios del EHT que hizo posible esta imagen incluye el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA): El Experimento Atacama Pathfinder (APEX) en el desierto de Atacama en Chile, propiedad y copropiedad de ESO en nombre de los Estados miembros europeos.