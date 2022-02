La protección mejorada de la estadía en el hospital de Omicron disminuye del 91 % al 78 %

Las dosis potenciadas por la COVID-19 resisten en gran medida a una variante omicron altamente transmisible, a pesar de que la protección inevitablemente disminuye con el tiempo, según Un estudio reciente publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, con la inevitable disminución de los potenciadores y la capacidad de Omicron para evadir algunas respuestas inmunitarias, es posible que se necesiten cuartas dosis en el futuro para mantener o mejorar la protección contra la COVID-19, señalan los autores del estudio.

El estudio, publicado en el Informe Semanal de Enfermedades y Mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, estimó la mayor eficacia contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Trazó una ligera disminución en la eficacia del refuerzo de menos de dos meses después de una dosis de refuerzo a más de cuatro o cinco meses después del tercer golpe. El período de tiempo más reciente es el más reciente para el que hay datos mejorados disponibles, según el momento en que el metraje estuvo ampliamente disponible. El estudio recopiló datos de pacientes en 10 estados, incluidas más de 240 000 visitas a salas de emergencia o centros de atención urgente y más de 93 000 hospitalizaciones.

En general, las dosis de refuerzo mejoraron significativamente la protección frente a omicron y se mantuvieron en gran medida a lo largo del tiempo. En los sujetos que recibieron una tercera inyección de cualquiera de las vacunas de ARNm en un plazo de dos meses, se estimó que la dosis de refuerzo tenía una eficacia del 91 % contra la hospitalización por infección de omicron. Esta estimación de la eficacia de la vacuna se redujo al 88 por ciento si la persona no recibió el refuerzo durante dos o tres meses. La eficacia se redujo al 78 por ciento después de cuatro o más meses.

En términos de protección de una sala de emergencias inducida por Omicron o una visita de atención de urgencia, una tercera inyección de cualquier vacuna de ARNm administrada dentro de dos meses tuvo una efectividad del 87 por ciento. Esta eficacia se redujo al 81 por ciento a los dos o tres meses después del refuerzo y luego al 66 por ciento cuatro o más meses después de la inyección. El estudio también contiene datos sobre 18 pacientes con COVID-19 que estaban a cinco meses o más de su tercera inyección y necesitaban atención de emergencia o urgencia. De estos pacientes, los autores del estudio estimaron la efectividad de la vacuna en un 31 por ciento. Sin embargo, los números son simplemente demasiado pequeños para ser un cálculo confiable; El intervalo de confianza del 95 por ciento en el cálculo osciló entre -50 y 68.

Si bien la eficacia del 66 por ciento a los cuatro meses también puede parecer preocupante, es importante señalar que los autores del estudio también estimaron la eficacia de solo dos inyecciones. Cinco o más meses después de las dos inyecciones, la vacuna solo tuvo una efectividad del 37 por ciento contra una visita de emergencia o atención de urgencia por una infección de omicron.

El estudio tuvo un diseño robusto. La configuración de la prueba negativa comparó las probabilidades de que las personas no vacunadas y no vacunadas se sometieran a la prueba de COVID-19 utilizando modelos. Estos modelos representan la semana del calendario, la ubicación de cada paciente, la edad, los niveles locales de transmisión del virus, el estado de inmunodeficiencia, condiciones de salud subyacentes adicionales y otros factores.

Pero también había muchas limitaciones. Como se señaló anteriormente, la pequeña cantidad de datos sobre las personas que no recibieron el refuerzo durante cinco meses o más hace que las estimaciones de la eficacia de la vacuna para este período de tiempo no sean confiables. Además, el estudio no fue capaz de distinguir entre Terceras dosis y dosis de refuerzo para pacientes inmunocomprometidospara quienes se recomienda tener una tercera dosis como parte de su serie inicial Y Posterior dosis de refuerzo. Se recomienda a las personas con inmunodeficiencia de moderada a grave que reciban una serie inicial de tres dosis porque dos dosis solas no brindan los mismos niveles de protección observados en sujetos no inmunocomprometidos. Por lo tanto, si el estudio incluyera sujetos inmunocomprometidos que recibieron una tercera dosis, en lugar de una cuarta, podría sesgar a la baja las estimaciones de eficacia.

En general, concluyeron los autores del estudio, los datos son un argumento sólido a favor de los refuerzos, incluso si no son los últimos intentos que podríamos necesitar. “Estos hallazgos subrayan la importancia de recibir una tercera dosis de la vacuna de ARNm de la COVID-19 para prevenir la COVID-19 relacionada con la DE/CU. [emergency department and urgent care] Encuentros y COVID-19 en hospitales entre adultos, concluyendo que el hallazgo de que la protección por vacunas de ARNm disminuyó en los meses posteriores a recibir una tercera dosis de vacuna refuerza la importancia de considerar dosis adicionales para mantener o mejorar la protección contra COVID-19 – Reuniones ED / UC Concomitante y Hospitalización COVID-19. “