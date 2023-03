La Primera República se derrumba en Wall Street, JpMorgan- Corriere.it lleva el campo al rescate

No hubo golpe. Tras una semana de temblores, las bolsas europeas el pasado 20 de marzo, cuando reabrieron, pasaron la primera prueba con fuego tras noticia adquisiciones Credit Suisse de Ubs, instituciones tranquilizadas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del instituto rescatado, que cotiza en Zúrich, que ha sido blanco de indignación y anuncio de demandas por parte de los inversionistas después de que el regulador suizo Finma redujo a cero CHF16 mil millones de bonos de “nivel 1 adicional”, es decir, aquellos en los que participa. en absorber las pérdidas del banco cuando los coeficientes de capital caen por debajo de un determinado umbral. Mientras tanto, en el extranjero, el director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon, decidió trabajar con otros 11 bancos para convertir en capital total o parcialmente los 30.000 millones de dólares otorgados la semana pasada a First Republic Bank, que ascendieron a 70.000 millones de dólares en salidas. ; Ayer cayó un 47% en Bolsa, pero Wall Street no sufrió pérdidas: el Dow Jones se detuvo en el +1,2%, el S&P 550 en el +0,86% y el Nasdaq en el +0,39%.