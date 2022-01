Cartas de la Agencia Tributaria: ¿Tendremos que pagar de inmediato?

Cuando y si recibe esta carta de la agencia de ingresos, no tendrá que preocuparse de inmediato, por este motivo.

Se pronuncian las cartas de complacencia, yagencia de ingresos Se pueden enviar después de las declaraciones de impuestos de 2021, que alguien no envió. Y no cumplirá con esto, porque además de la declaración extemporánea, la autoridad fiscal también exigirá una multa por demora en la presentación del formulario.

Sin embargo, los contribuyentes aún tienen algo de tiempo para intentarlo por ahora. grupo su ubicación. De hecho, todavía pueden presentar la declaración durante un mes (hasta el 28 de febrero) sin la obligación de pagar los impuestos asociados de inmediato.

Lo que determina la agencia de ingresos

Hay ejemplos donde Las autoridades fiscales se ven obligadas a detener, sin poder tocar nuestra cuenta, pero no es así, salvo que actuemos a tiempo. Suponemos esto según el art. 2, c. El número 7, Decreto Presidencial 322/98, que hace la declaración tardía no tiene relación con la necesidad de pagar impuestos de inmediato, entonces también entendemos lo que dice la agencia.

Yendo a buscar la publicación 42/E/2016 del mismo organismo, nos daremos cuenta de que: “La sanción prevista por retraso (250 €), si se realiza un ajuste efectivo, puede ser reducida a 1/10, en la letra c) (Artículo 13 del Decreto Legislativo N° 472 de 1997); pago tardío o inapropiado del impuesto podrá liquidarse mediante la aplicación de los descuentos previstos en el artículo 13 del Decreto Legislativo N. 472 de 1997 según el momento en que se efectúe el pago.”

Entonces, en definitiva, eres el contribuyente más disperso, tienes 90 dias Para enviar dentro de los plazos de publicidad y sin tener que hacer una tirada de impuestos. Por lo que el contribuyente puede optar por librarse de esta carga de manera inmediata, así como no hacerlo. En realidad, los mensajes de Inland Revenue son solo una pista, pero por ahora no es la forma “peligrosa” de hablar. Otra batalla fue terminada por Confedilizia. Entre las más importantes, está lo que se le pidió al IMU que no aplicara a las propiedades que fueron alquiladas pero no siguieron la devolución de los inquilinos al propietario, mencionando también que también está el caso de las propiedades inhabitables e inhabitables que administraron. Hace algún tiempo para obtener una reducción en el mismo impuesto Gracias a un certificado especial.