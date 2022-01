Cuándo y dónde abre Primark en Génova

Primark aterriza en Génova. Un sueño hecho realidad para miles de fans de la famosa marca low cost, sobre todo, con sus productos coleccionables de marca Disney, Harry Potter, Marvel, etc.

La apertura parece ser más que una hipótesis y se espera para 2024 en el edificio propiedad de Banca Carige en la Ruta XII Ottobre que alberga el Rinascente. El proceso que viene siguiendo el municipio desde hace tiempo ciertamente no es el más sencillo en el sector del comercio. El minorista internacional que ofrece “moda increíble, a precios increíbles”, de hecho, tiene muy pocas oficinas en Italia (solo siete) pero hay tantos fanáticos que cada apertura despierta tal interés por ir más allá de las fronteras territoriales.

De hecho, también desde Génova, como en muchas otras ciudades, se organizan excursiones para llegar a la tienda más cercana, pasar un día de compras y recorriendo la ciudad. Los genoveses parten hacia los centros comerciales de Rozzano y Arese en Milán, donde se encuentra la marca, y combinan las compras con un almuerzo, una pausa para el café o un aperitivo.

No sólo eso, el gigante irlandés nacido en 1969 no abrió una tienda online (ni en época de hambre) principalmente por motivos de sostenibilidad tal y como afirma el General Manager George Weston. De ahí que surjan grupos en las redes sociales dirigidos por personas para que puedan ir de compras a pedido y enviarlas a las casas de clientes/fans lejanos que no pueden ir a las tiendas. Por lo tanto, es muy probable que la gente se traslade desde otras regiones para venir a Génova si la operación tiene éxito.

Si se firma la firma definitiva, la ciudad se verá beneficiada desde el punto de vista turístico y laboral. Primark ocupará tres plantas, con un total de unos siete mil quinientos metros cuadrados, en el edificio de Piccapietra donde las obras se prolongarán durante al menos dos años, ya que el inmueble necesita importantes modificaciones para adecuarlo a los estándares de calidad exigidos. Por el operador económico y cumplir con las últimas normas de seguridad.

Además, se modificará toda la estructura estructural interna del edificio, con el desplazamiento de escaleras mecánicas, la construcción de nuevos ascensores y nuevas escaleras interiores y una renovación completa de todos los sistemas tecnológicos.

GenovaToday se puso en contacto con el comisario Bordelli, quien confirmó un extenso trabajo en la antigua sede de Rinascente durante aproximadamente un año: “Cualquier empresa que quiera abrir en Génova, y también traer puestos de trabajo, es bienvenida y demuestra que la ciudad es atractiva”, explica el jefe de comercio en Torcy. “La administración siempre ha querido hacer de intermediaria para todo aquel que quiera invertir en la ciudad, incluso en una zona como la Vía XII de Octubre”.

Después de Nike, Max Mara y Lego, Primark encaja perfectamente en la zona de Génova dedicada a las grandes marcas, junto a calles históricas con sus insustituibles carteles y una presencia muy importante en la zona.