La presentadora se divorció del director después de dos meses de Sanremo-Corriere.it

Amadeo Y Lucio Presta Se despidieron. Otro divorcio dramático en el mundo del espectáculo de la que era una pareja de hecho. Una colaboración muy larga que se extendió también a los últimos cuatro festivales de San Remo, pero que no sobrevivió al quinto. La noticia -confirmada- se esperaba antes Italia hoypero Por ahora tanto el presentador como el directivo han elegido el camino del silencio. Escribe: En el origen de la separación habrá Italia hoy — “Diferencias laborales y profesionales que comenzaron el año pasado” y que el Festival de San Remo podría haber exacerbado de alguna manera porque en los últimos años el trabajo del presentador y director artístico ha sido profundo y fructífero: “Amadeus se sintió libre de trabajar cada vez de forma más independiente“No sólo en la selección de los cantantes participantes, sino también en la selección de los invitados en los que Presta había tenido voz en el pasado.” entonces adiós.

Las fricciones entre Amadeus y Presta no son recientes, desde hace tiempo circulan rumores de una ruptura entre ambos, y la separación se ha producido cada vez más en casa, aunque los problemas laborales, sobre todo en San Remo, deberían haber sido el pegamento. Se difundieron rumores que ya no pudieron contenerse cuando Amadeus comunicó su decisión a Ray. En ese momento, las noticias privadas rápidamente se hicieron públicas. en los últimos días Lucio Presta ya ha ampliado sus amplios horizontesdemostrando ser más activo en el mercado de la televisión, comenzando con una nueva cooperación con Chico ZalónUn éxito notable, incluida su productora (arcoiris tres ¿Quién fue su fundador, mientras que ahora? Su hijo Niccolò es la única salida) Sigue todo el recorrido. No sólo eso, el gerente también tenía obligaciones con él. Barbara D'Urso, Mirta Merlino, Bianca Berlinguer y Nunzia Di Girolamo. Compromisos añadidos a una agenda ya repleta de reuniones, una revolución que puede haber contribuido a socavar las relaciones con la vieja guardia de sus clientes (Antonella Clerici Sin embargo, acaba de renovar su acuerdo con Presta).