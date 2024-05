La pregunta de Quagliarella le hace desmoronarse

Fue simplemente el estilo histórico que vivió. Thiago Motta En la banca Bolonia. El técnico ítalo-brasileño llevó al Rossoblu a una plaza histórica en la Liga de Campeones después de 60 años, pero ahora toca decir adiós. “Amo a cada uno de ellos. Le dijo emocionado a Sky Sports después del partido. Derrota ante el Génova – Este trabajo es la pasión de mi vida, he tenido el honor de contar con personas tan maravillosas y les agradezco estas dos temporadas juntos”. “¿Es difícil dejar Bolonia? Sí, expliqué mi decisión internamente, los chicos me entendieron y respetaron como siempre lo hice con ellos. Terminamos el curso y ahora ya no soy su entrenador pero siempre seré padre o hermano mayor”.

Bolonia, Thiago Motta salió en directo por televisión

“En estos dos años, ¿hay algún jugador que haya crecido mucho para ti y te haya sorprendido?” Preguntó Quagliarella De los estudios Sky Sports. “Es difícil encontrar solo uno – respondió Thiago Motta – Los trato como quería que trataran a mis hijos. Elegir uno es imposible. Cada uno era su equipo y siempre respetaba al equipo. Me ayudaron mucho”. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando ella pasó. Imágenes de la ceremonia en el campo de Marassi con el equipo: “Ver algunas de las fotografías me emocionó”. Explicó con un nudo en la garganta antes de abandonar el contacto.