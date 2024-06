La posición de Motta y la solución razonable

Turín – La gran trama del verano de la Juventus tiene nombre y apodo. federico iglesia Por otro lado, tiene un peso específico importante y una condición de entrelazado. El contrato actual con la Juventus expirará dentro de un año, pero en el horizonte no hay señales concretas de renovación. En palabras y quizás también en deseos, por supuesto, el delantero ha declarado en repetidas ocasiones que se siente cómodo en blanco y negro y que quiere continuar su aventura en Turín. Pero sólo bajo ciertas condiciones, que es la misma excepción que el club trae a la mesa de negociaciones.

Chiesa – Juve: escenario

Pero es lamentable que actualmente los requisitos pertinentes no coincidan. El escenario, por supuesto, no es definitivo. Al respecto, su abogado viajó a Italia. Valle RamadánEn los próximos días servirán para una nueva actualización sobre la situación también con la dirección de la Juventus. Pero es necesario registrar un cierto descenso de temperatura en el termómetro que mide las posibilidades de regeneración del pájaro azul. Chiesa aspira a ser reconocida como un actor importante Para toda una generación italiana, revisada Aumenta el salario actual..

No parece que la Juventus, a la vista del rendimiento del jugador en las últimas temporadas tras la lesión, tenga intención de lograr aumentos específicos más allá de los 5 millones anuales acordados hasta 2025. Y también porque, después de haber luchado por construir una relación rentable con la Juventus, alegrarseLa ex Viola se prepara para conocerlo más de cerca thiago Muerte: El técnico ítalo-brasileño no tiene objeciones contra élPero está claro para todos cuánto valora elementos de ataque con características diferentes a aquellos que tienen toda la fuerza y ​​el instinto del Liguori, de 26 años. El corolario del mural actual es que Ramadani al menos está mirando a su alrededor, y en este sentido también cabe señalar la inminente llegada de Bill Bays.