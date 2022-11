La opinión de Issa en el episodio 2/11/22

Ay amigos miren no me interesaba el trono de un joven hombres y mujeres de un periodo Zelita Y el natalia (En el medio también me gustó la pareja escrita por Giacomo Czerni Y el martina gradopero hay más que el trono que amaba) Así que hay al menos una cubierta a Federico Nicotera tengo que dedicarlo.

A pesar del odio inicial que me causaron, tengo que decir hoy (masculino) que amo su trono, y el redoble de tambores, incluso tengo curiosidad por leer avances, cosas que realmente no han sucedido en un tiempo infinito.

Ni que decir tiene, como ya he escrito en otras opiniones, que lo más cosquilloso en el trono de Federico fue el comentario de interés, para mí tan evidente, de un tronista hacia uno de los pretendientes, carola carbanelli.

Cuando un tronista se preocupa de verdad por sus pretendientes, o al menos en uno de ellos, ya existen al menos las bases para un trono digno, si a esto le sumamos que el tronista en cuestión tiene la capacidad de formular ideas en un italiano comprensible, y que el pretendiente preferido es una chica muy introvertida y un poco inclinada a las demostraciones, lo que le hace mordisquear para siempre, pues mi mezcla de cine adolescente americano está plasmada a la perfección.

Hoy, sin embargo, presentamos un nuevo personaje a la serie, este personaje lucrecia Que prácticamente resulta del ensamblaje de genes Rama Leela JustiniY el Rabino KiaraY el Soraya Siruti también Eliana Michelazzo Antes del bótox.

lucrecia Apareció en el estudio con zapatos brillantes metidos en un par de pantalones que tenían todo lo necesario para un zapato a juego, excepto por este zapato brillante, aquí, si ella también se convertiría eventualmente en una influencia y nos aconsejaría cómo vestir eso. vez que decido irme al extranjero.

En todo caso, lucrecia Siguió el trono desde la casa y vio lo que casi todos vimos fue que un federico admirar carola Y quien acepta con Alicia son como los que Zelita dar a KlaudiaconlaK (con una diferencia ZelitaAl menos físicamente, parecía más atraído por mí. claudia mano Nicotera Parece que no te atrae Alicia).

Desde la actitud y el carácter lo decimos lucrecia Me parece un oponente de carola Más creíble que AliciaSin embargo, todo el discurso en los años veinte del carola Y sus treinta años se vuelven en un estado de ansiedad de que lo ayude.

Eso es todo cerraduraTienes 30, no 90, ¡pero eso es todo! Por ejemplo, cuando fui a la discoteca, rompí a mi novio *e incluso a los 18 años siempre iba allí por una socialite pero no me gustaba, así como conozco a muchas personas mayores de 40 que pasan más tardes que sus veinte. Decir ‘Con Carola puedes ir a la disco conmigo no“No tiene sentido, ¿quién dijo que todos los veinteañeros viven en una discoteca y todos los treintañeros viven del té y el sofá?

¿Y qué pasa con la futura paternidad? Es decir, Pooh, no sé lo que se transfirió a los pretendientes este año, pero la perspectiva de querer quedar embarazada para personas que se conocen desde hace 5 minutos es una locura para mí, sinceramente. Independientemente, incluso aquí, hay muchas chicas jóvenes que quieren ser madres y muchas mujeres mayores que no quieren ser madres (por lo tanto, la edad siempre deja tiempo para encontrar), pero aquí estás hablando de noviazgo superficial que comienza en un contexto artificial, todas las demás conversaciones que encontrará en el tiempo, Santudio!

Esto quiere decir que una cosa es decir “Soy alguien que ya sabe en la vida que nunca va a querer hijos‘, es justo decirlo porque tal vez para una posible pareja, en cambio, es un componente importante que también puede hacer que decidas no seguir saliendo si ya tienes puntos de vista diferentes, pero puedes dar un discurso a partir de los veinte/treinta años y decir que si él elegiría carola Durará dos meses y su sufrimiento será limitado si decide lucrecia Y durará dos meses, el sufrimiento será aún mayor porque perderá el tiempo buscando un posible padre para su retoño, me parece una gran alucinación aquí.

en primer plano lavinia mauro La sensación que tengo hoy es que a ella le gusta alessio roscio es mucho más de lo que pude entender y, al mismo tiempo, la sensación es que en cambio le importa un poco, muy poco.

yo se la posicion Lavinia No hay muchos como ella y su ‘ansiedad’ es molesta para algunos, en cambio, siento mucha simpatía por ella y realmente espero que no se vuelva hacia el robo clásico. hombres y mujeres Porque en mi opinión es una chica muy simpática que siente la necesidad de una pareja que, entre todas las cosas que hace una pareja, también la acompañe en sus dificultades y le dé apoyo para superarlas, en fin, no busques hacer eso. perra *estoy con tronista con el abanico porque me he puesto negra.

En frente de mí sobre mí: Todavía estoy en un montón de pánico por este abrazo totalmente sin sentido Ida a mi federica arversanomuy falso árbol de plátano Para dárselo y fingirlo también Anillo de bodas Aceptar que, de hecho, claramente se odian y si ricardo Ya ha pasado de atraer ArsanoY el Ida Continuaría dando entrevistas ya mordaces.

Para el hombre con claustrofobia en el vestidor, debo decir honestamente que estaba más sorprendido que la mujer rubia, Estefaníaquien, para crear un bloque en un ring, sintió la necesidad de felicitar por completo a otra persona.

Pero hubiera entendido que era alguien con quien te tomaron y te lastimaron, hubiera entendido el deseo irracional de vengarte de los que jugaban con tus sentimientos, pero con este hombre ella había salido media vez, pero ¿por qué? expuso tal lapidación en la plaza pública? Pero estos son los tipos que realmente harían cualquier cosa para apuntarles con la cámara durante 5 minutos.

Entonces no te cuides del verdugo de la noche, porque la rueda está girando, querida Estefaníaseguro que todos, desde miradas indiscretas y oídos, dicen las peores cosas del programa (además es totalmente humano, la gente habla y cotillea en cualquier ambiente), y si encuentras uno también lo encontrarás. Estefanía En el servicio, ¿quién irá a contarle todo al Maestro? ¿Cómo lo diremos?

vídeo del episodio: apuesta completa – Federica e Ida: Abrazos – Sandro y “¡Benservito!” – Rafael y sus enfoques – Lucrezia: “Temo a Federico entre Carola y Alice…” – Lavinia y Alessio tienen la nariz dura