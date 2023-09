La nueva Italia de Spalletti ya está en su último recurso: ganarse a Ucrania para evitar otro psicodrama de la era Gravina.

allá Luna de miel Ya ha terminado, o mejor dicho, nunca podrá empezar. espalettis Italia, los recién casados, no tendrán tiempo para DisparatesEse primer período de todo matrimonio está lleno de besos, caricias y ojos en forma de corazón. Después de un empate con ensalada de frutasEl partido de hoy contra Ucrania se ha convertido prácticamente en un partido del playoff para ir a la Eurocopa. Italia, Spalletti y vamos a ello Gravina En realidad soy (casi) un último recurso. parece Ironía Después de un solo partido, una de esas típicas histerias italianas, pero lamentablemente así es la situación. Hay objetivamente una Una señal de decepción. Muchos podrían haber pensado, como esperaban, que la llegada de Spalletti traería consigo todo el entusiasmo y el buen juego que habían caracterizado la última liga del Nápoles, barriendo como por arte de magia el aire viciado del último año y medio.Era Zurdo. Era una ilusión, el poder terapéutico de la técnica había sido sobreestimado. certaldo La historia reciente de los Azzurri también ha quedado algo olvidada. Es increíble que el nuevo entrenador, sea quien sea, pueda tener un impacto en una semana en los pies del equipo, en las ideas e incluso en el liderazgo del equipo. Y luego históricamente Primera aparición en azul Nunca tuvieron tanta suerte. Con la excepción de Conte, casi todos los entrenadores de los azzurri han tenido problemas al principio, desde entonces. ventura (1-3 en el primer partido contra Francia) A prandelli (0-1 con Costa de Marfil) vía libio El primero (0-2 contra Islandia) y el segundo (2-2 contra Austria), incluso Donadoni (0-2 vs. Croacia) e Trapattoni (2-2 con Hungría). El propio Mancini empezó con una mala actuación ante élArabia Saudita (Irónicamente), le tomó 5 meses (y muchos juegos) antes de encontrarlo. victoria Si a eso le sumamos ese récord excepcional de resultados de ganancias consecutivos que alcanzarían su punto máximo Victoria europea en Wembley. Se necesita tiempo para que madure el entusiasmo inicial. El problema es que Spalletti no conseguirá el primer puesto y corre el riesgo de quedar segundo inmediatamente.

Pobre chico, no es culpa suya (aunque… ensalada de frutas Era razonable esperar algo más, al menos a nivel psicológico). Eso sí, la mala derrota del pasado mes de marzo en casa ante…Inglaterra (Es un asunto de gran peso, a la luz del empate que Ucrania obtuvo contra los británicos), y tal vez no haya ni siquiera un desliz. ScoobyTodavía se atribuye a la antigua dirección y a lo ocurrido en el verano. Pero la verdad es que clasificación Dramático: se fija la fecha de clasificación para la siguiente etapa europeos En gran peligro. Si consideramos que se trata de un torneo de 24 equipos, en el que participa casi el 50% de toda la confederación UEFA de 54 países, la gravedad de la situación es clara. Es simple: evite las fluctuaciones (como ganar InglaterraO encaminarse hacia el primer puesto o confiar en un error de los competidores. Malta o ensalada de frutas), obteniendo el segundo lugar en el doble desafío contraUcraniaEl partido de ida se jugará el martes por la noche en San Siro y la vuelta el 20 de noviembre en un estadio neutral aún por determinar (una razón guerra). Los azzurri seguramente saldrán victoriosos: el éxito en casa es necesario para obtener dos resultados de tres fuera de casa, mientras que un empate significa lograrlo en un mes. en caso fracaso Estamos condenados al tercer puesto y por tanto a los playoffs. Es cierto que esta vez los rivales estarán en la mano, pero aún es necesario el formato (dos partidos, semifinales y final con la plaza decidida por sorteo). Uno hombre del saco Que nadie quiere volver a vivir después de las experiencias de Suecia y Macedonia. Por eso es un partido de ida o de visitante contra Ucrania.

adentro (ganar en San Siro(Salir del viaje de forma segura) significa iniciar el nuevo ciclo espalettis Con la ilusión que se merece: Ir a europeosjuega sin mucha presión y luego está diseñado para Copa del Mundo 2026 en los Estados Unidos de AméricaEl verdadero horizonte de referencia para la selección. Salir (empatar o, peor aún, perder) significa hundirse túnel. Está claro que nadie responsabiliza ni puede responsabilizar a Spalletti por el estado de coma en el que se encuentra el movimiento. Pero también está claro que fue elegido para llevar a la selección a la Eurocopa, lo cual es un objetivo menor e incontestable. allá Desaparecido ElegibleDespués de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, será otro apocalipsis italiano del que nadie podrá sobrevivir jamás. No espalettisNo Gravina (Pero ese es otro juego, completamente político). Definitivamente es mejor vencer a Ucrania.

Gorjeo: @lVendemiale