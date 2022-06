La nueva edición de alVolante ya está en los quioscos

Alfa de relanzamiento – Quien es nuevo Alfa Romeo Tonali Gran parte del futuro de la casa Biscione pasa. Lo analizamos bajo rayos “X”, Pruébalo en la carretera y en la pista.Fíjate (con nuestros probadores) en las prestaciones y consumos de la versión 1.5 Hybrid de 160 CV. Encuentra todo en la nueva versión de en la rueda. Este mes, nuestro “centro de pruebas” (y sus herramientas) también consiguió otra punta de lanza para el grupo Stellantis, Maserati MC20Está propulsado por un motor Neptune de 630 caballos de fuerza y ​​una construcción de fibra de carbono cepillada, en la sexta generación del Opel Astra, y la última en una versión de gasolina turbocargada de 131 hp. Pero también hay espacio para un sedán de lujo híbrido con motor diésel, el Mercedes C 300 d, y para un pequeño crossover divertido de conducir, el Volkswagen Taigo 1.0 TSI.

muchas noticias – Además de Calendario de plantilla Llegando a los concesionarios en los próximos meses, en alVolante en julio de 2022 podrá encontrar las primeras impresiones de manejo de las nuevas versiones 1.5 Híbridas del Fiat 500X y el Tipo Station Wagon, así como del auto deportivo lleno de adrenalina pero de “alcance” Toyota GR86 y dos híbridos nuevos. Se trata de Kia Niro Cross, completamente renovado, a estrenar Mazda CX-60, el último de los cuales es recargable desde el enchufe. Por otro lado, el original y genial microcoche XEV Yoyo, que también pueden conducirlo jóvenes de dieciséis años, está bien.

corriente y ahorro – Y si hay un auto existente en sus planes, se utilizará Guía de compra para en la rueda Descubrirás las ofertas más interesantes para Dieciséis modelos, desde Dacia Spring hasta Fiat Nuova 500, desde Peugeot e-2008 hasta Volkswagen ID.3. Agregándolo a los incentivos recién financiados por el gobierno, se vuelve asequible para todos comprarlo. Hablando de dinero: con nuestra encuesta de campo, le decimos cuánto gasta y cuánto tiempo lleva obtener una licencia de conducir B en quince provincias italianas.

Distancia a Brío – L’carro soñado De la edición de julio de en la rueda Aquí está el Porsche 718 Cayman 4.0 GT4 RS: también clasificado para uso en carretera, no puede esperar para desatar sus 500 caballos de fuerza en la pista. Prepárense… Todavía hablando de sprints, calificamos los autos que se destacaron en nuestras pruebas con “0-100”: en este caso, no son los autos deportivos, sino los autos cotidianos, los que hacen de la vitalidad un arma para la seguridad, por ejemplo. en adelantamiento. . No es casualidad que también comprobáramos los que frenan en menos espacio, siempre a 100 km/h.

a tu lado – Como es habitual, no falta información en la revista en los quioscos Cómo ganar la apelación: Este mes te sugerimos qué hacer si un radar no calibrado te “pone” una multa por exceso de velocidad. Tampoco hay penalizaciones por hándicap levantadas automáticamente por las cámaras Ztl que, por error, no detectan el carril detrás del parabrisas. También lo acompañamos en la impugnación de los fabricantes de automóviles por defectos en sus vehículos en garantía y en el impulso para que los resuelvan: siete casos examinados en la edición de julio de alVolante. No te pierdas los tips para alejarte de las políticas engañosas de Rca y comprar un auto usado con la menor preocupación, gracias a las campañas de control garantizado directamente por las distintas marcas.

buena compra Gastar tu dinero de la mejor manera posible, especialmente en estos días, es fundamental. Entre los 740 coches un kilómetro cero Los que hemos indicado este mes, hay algunos descuentos desde el 10% hasta el 37%. También eche un vistazo a Cotizaciones Eurotax para 2.000 modelos (sirven tanto si quieres vender un coche usado como si quieres comprar uno), mientras que si quieres un coche nuevo, en la lista de precios de alVolante se muestran 7.362 modelos, con fotos, opiniones, sugerencias y todos los precios de las opciones.