La nave espacial lunar china investigará un objeto “misterioso” en forma de cubo en el lado opuesto de la luna

Foto de CNSA



El rover Yutu-2 está en camino de ser lanzado. Ha estado explorando el otro lado de la luna desde principios de 2019 como parte de él. Misión de aterrizaje lunar Chang’e-4 de China. Ahora ella fija sus ojos en un extraño objeto en forma de cubo que ha visto desde lejos.

Andrew Jones, periodista que cubre el programa espacial de China para noticias espaciales Y Space.com, destacó un Nueva actualización de Rover en un Serie de tweets del viernes. El apodo del objeto en forma de cubo se traduce como “casa misteriosa”.

Oh. Tenemos una actualización de Yutu-2 en el lado lejano de la Luna, que incluye una imagen de un cubo en el horizonte norte a 80 metros del rover en el cráter Von Karmann. Conocido como “神秘” (“casa misteriosa”), pasará los próximos 2-3 días de la luna acercándose para comprobarlo. pic.twitter.com/LWPZoWN05I – Andrew Jones (@AJ_FI) 3 de diciembre de 2021

El equipo del rover planea conducir y observar más de cerca la cosa.

Al igual que con El intrigante descubrimiento de Yutu-2 de una sustancia ‘gelatinosa’ Dentro de un cráter en 2019, no se entusiasme demasiado con los forasteros. Ese artículo resultó ser espejo de roca. Y hasta donde yo sé, Stanley Kubrick nunca ha plantado un monolito en una luna real, y estos Estatuas de metal que alguna vez causaron furor en la Tierra No has hecho el viaje por el espacio.

La visión de Yutu-2 del cubo es vaga y distante, por lo que la verdadera naturaleza del objeto debería hacerse más evidente a medida que se acerca el rover. La explicación más probable es una piedra. Esta parte de la Luna está plagada de cráteres de impacto, que pueden contener una gran cantidad de escombros densos.

La misión Chang’e-4 representa la primera exploración superficial del lado lejano de la Luna. El trabajo de la sonda ayudó a los científicos a aprender más ¿Qué le sucede a la geología bajo la superficie de la luna?.

No mires el lado oscuro de la luna de Pink Floyd en busca de información científica sobre el lado lejano de la luna. El rover en China funciona con energía solar, por lo que hiberna periódicamente cuando oscurece y luego vuelve a funcionar cuando se pone el sol en el cráter Von Karmann.

como china diariamenteYutu-2 ya ha viajado 2.756 pies (840 metros) a través de la luna. Su próximo viaje debería arrojar algo de luz sobre la Casa Misteriosa.