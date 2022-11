La nave espacial Cygnus llega a la Estación Espacial Internacional con un solo panel solar en funcionamiento

La nave espacial Cygnus momentos después de ser capturada por Canadarm2. imagen : Televisión de la NASA

SS Paseo de Sally Está atracado de forma segura en la Estación Espacial Internacional después de un vuelo impresionante en el que uno de los dos paneles solares no se pudo desplegar.

El buque de carga prescindible de Northrop Grumman se lanzó el lunes 7 de noviembre y transportó 8200 libras de carga a la Estación Espacial Internacional. En su camino a la estación espacial en órbita, sin embargo, el La cápsula de Cygnus no se propaga Uno de los dos paneles solares que recolectan energía para su viaje por el espacio. Northrop Grumman recopila datos sobre el despliegue de la segunda matriz y trabaja en estrecha colaboración con la NASA. Escribió En una entrada de blog el lunes.

A pesar de tener un sistema solar completamente expuesto, la nave espacial Cygnus llegó a salvo a la Estación Espacial Internacional el miércoles a las 5:20 a. m. ET, según la NASA. Entrada en el blog. Cuando la cápsula de carga se acercó a la estación, la astronauta de la NASA Nicole Mann usó Canadarm2 brazo robótico Para tomar el vehículo y maniobrarlo hacia el puerto de atraque de la estación. Eso es todo Procedimiento estándar para capturar a Cygnus y no como resultado de anomalías en los paneles solares.

Gráfico que muestra la configuración actualizada de la Estación Espacial Internacional. Dibujar : NASA

El brazo canadiense de 55 pies (17 m) presenta una “mano” que los astronautas usan para sostener objetos e incluso la propia Estación Espacial Internacional. Después de que Mann condujo el brazo robótico desde el interior de la Estación Espacial Internacional, los controladores terrestres se hicieron cargo de dirigir y acoplar la cápsula en el Módulo Módulo de la estación, NASA Escribió.

A reason for the malfunction has not yet been disclosed. “ To remain focused on the spacecraft’s arrival at the station, Northrop Grumman and NASA made the determination not to deploy the second solar array after initial attempts to deploy it were unsuccessful, ” the space agency said.

This is Northrop Grumman’s 18th resupply mission to the ISS as part of its Commercial Resupply Services contract with NASA, in which it delivers crew supplies, equipment, and science experiments to the orbiting station. The NG-18 Cygnus spacecraft was llamado así por Sally Ridela primera mujer estadounidense en llegar El espacio, una proeza que logré en 1983.

La cápsula de carga entregó una variedad carga útil Incluye una impresora 3D para generar tejido humano, un experimento sobre el cultivo de plantas en el espacio y los primeros satélites desarrollados por Uganda y Zimbabue. La nave de carga permanecerá adherida a la Estación Espacial Internacional hasta que se incendie Eliminación en la atmósfera terrestre en Enero.

