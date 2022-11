La NASA ordena presionar para no fotografiar el sitio de lanzamiento después de que la misión a la luna se haya lanzado

¿Qué no quieren que veamos?

Sin fotos, por favor

La NASA prohibió a la prensa filmar el sitio de lanzamiento de su Sistema de Lanzamiento Espacial después Agencia fortalecida Misión Artemisa I a la Luna en el espacio a principios de esta semana.

Varios reporteros espaciales dijeron en Twitter que la agencia les envió un mensaje diciéndoles que tenían prohibido fotografiar la torre de lanzamiento de Artemis 1 después del despegue.

“La NASA no ha dado una razón”, Eric Berger, Ars TechnicaEditor sénior de espacios, chirrido. El reportero agregó que, según sus fuentes, la prohibición aparentemente fue un intento de salvar las apariencias después de que el lanzamiento destruyó la torre.

“Así que las fuentes ahora dicen que sí, la torreta del Launch Complex-39B se dañó durante el lanzamiento de Artemis I el miércoles por la mañana”. Berger tuiteó. “Básicamente, hubo fugas y daños donde no se suponía que hubiera fugas y daños”.

Informes dañinos

Luego, El Correo de Washington reportero espacial Christian Davenport publicó un comunicado De la NASA, que parece respaldar las fuentes de Berger, aunque enfatiza que “no hubo noticias de daños” en la plataforma de lanzamiento.

“Debido al estado actual de la configuración, existen archivos [International Traffic in Arms Regulations license] Las restricciones y las fotos no están permitidas en este momento, “También hay escombros de lanzamiento alrededor del podio como se esperaba, y el equipo está evaluando actualmente”.

Cualesquiera que sean las razones de la NASA, está bastante claro que la agencia no quiere fotos no aprobadas de ella. Caro y tarde El cohete Space Launch System sale al público. A la NASA le encanta la publicidad positiva, aparentemente, pero no es negativa.

