Desde Alessandra Muklia

Muerte de estudiante de derecho de 18 años desata nuevamente indignación: Luchas contra la incapacidad del gobierno para garantizar justicia

La escasa capacidad para realizar investigaciones se convierte en combustible para uno Cultura de la impunidad Ya está muy arraigado. La impunidad en México es un rasgo estructural El panel de la ONU a favor de la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas condenó el incidente en un comunicado. Solo entre el 2% y el 6% de los que desaparecieron en noviembre pasado dieron lugar a acciones legales. Advertencia recopilada por el operador. El Presidente anunció el apoyo del Gobierno Federal para esclarecer el asesinato de Debenhi Escobar. Con la corrupción, México ha sufrido tanto porque pueden ir de la mano y no salirse con la suya, dijo. Pero en Nuevo Lane están reduciendo la escala de la crisis: el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero dice que la mayoría de los desaparecidos son por la rebelión de los adolescentes, y por tanto por decisiones voluntarias.











El taxista es sospechoso de realizar mejoras que fueron rechazadas por su cliente. Dos veces interrogado por los investigadores, pero Luego liberado. A las 4 a. m., la mujer entró en la posada y nunca más volvió a salir. Los investigadores están tratando de reconstruir la dinámica, aclaró la familia, es necesario entender qué sucedió allí y cómo terminó en el pozo. De la autopsia se desprende que el abogado interesado murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente: inicialmente se pensó que se trataba de una caída, pero para los padres era una hipótesis imposible. No creo que haya sido un accidente, el padre tronó y exigió una segunda opción de confirmación, mi hija fue golpeada y estrangulada. Es asesinato, no me detendrá hasta que la verdad salga a la luz.