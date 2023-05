La interminable búsqueda de familias en desaparecidos, México

“Mi hijo desaparecido Desde 2008. Se lo llevó un grupo militar que secuestró a personas para pedir rescate y desapareció. Nunca más lo encontramos. Creemos que lo mataron en prisión, pero no sabemos dónde. Como madre lo estoy buscando y espero que esté vivo.

hablar es Yolanda MoránFundador Buscam (Búscame, en italiano), un colectivo mexicano de familiares apoyando a otros familiares desde hace más de 10 años. Búsqueda de seres queridos desaparecidos.

junto con su hija merced, Yolanda Morán llevó su testimonio al encuentro “Desaparecidos del siglo XXI” en la octava edición del Festival de Derechos Humanos de Milán. Chicas de Buscam”.

Desaparecidos México, fuerte aumento desde 2006

El fenómeno de las desapariciones está muy extendido en México, pero fue Un aumento en el número de personas desaparecidasy asesinatos A partir de 2006El entonces presidente Felipe Calderón lanzó la Guerra contra las Drogas y adoptó un modelo militarizado de seguridad pública.

El hijo de Yolanda Morán también desapareció durante esos años, un período que ella describe como “muy caliente”. Muchas familias se reunieron Pide justicia y verdad a los abogados.

Desde 1964, la Secretaría de Gobernación de México ha elaborado un registro de personas desaparecidas, el cual se actualiza periódicamente. Inscrito en 2022 desaparecido son mas de 100 mil. Entre ellos, Una cuarta parte son mujeres Y la mitad tenía menos de 18 años cuando murió (datos de la ONU).

El último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo trae las cifras 109,000 personas han desaparecido en MéxicoDe estos, casi 10.000 entre 2021 y 2022.

“Las personas que son traficadas para la venta de órganos, como los migrantes, son secuestradas para exigir un rescate de sus familias o tomadas como trabajadores para el crimen organizado. Las líneas criminales están entrelazadas en México y cualquiera puede convertirse en uno. desaparecido» dijo Graciela Morán.

Sin justicia para los desaparecidos: impunidad generalizada en México

En 2017 México aprobó una ley sobre desapariciones forzadas y en 2020 creó un centro regional de identificación en Coahuila. Sin justicia para las familias de los desaparecidos

«Corrupción e impunidad. Por eso en México y en toda América Latina continúan las desapariciones forzadas y no hay justicia para los familiares”, dijo Yolanda Morán.

100,000 personas han sido registradas como desaparecidas en México. Solo hay 36 casos. ¿Dónde estaban los delincuentes? Condenado por el delito de desaparición. Una figura intrigante como es declarado Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2022.

Es en el contexto de desaparición forzada Colusión entre el crimen organizado y el gobiernoEl Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, que visitó México en 2021, dijo:

“México tiene un número muy alto de personas desaparecidas. En México no pasa nada. Si cometes un delito en México y tienes dinero, puedes pagar para comprar justicia y salir de la cárcel. Sin esperanza no hay nada, y nosotros como familiares nunca tendremos el cierre que merecemos”, agregó Graciela Moran.

El papel de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas

“Hay un dicho en México: ‘Si no te molesta, no te preocupes’. La sociedad civil no nos apoya y el gobierno que abiertamente dice apoyarnos en realidad no lo hace porque carece de recursos económicos, herramientas y personal para facilitar este apoyo. Los miembros de la familia somos considerados daños colaterales. Pero al final son los familiares quienes buscan los cuerpos de los desaparecidos. Nosotros somos los que cavamos Con palas y manos”, dijo Yolanda Morán.

Y Graciela Morán agregó: “Hubo un caso Una madre y su hija investigan En áreas controladas por el crimen organizado, investigaciones en terreno e información a las autoridades, y transformarlas por completo”.

Búscame colabora en búsqueda de personas desaparecidas en México

La búsqueda de la familia Moran comenzó hace 14 años y, como dijo Graciela Moran, es importante desde hace años. Las familias se unieron en el clan BúscamePorque muchas voces son más fuertes que una.

“Como familiares debemos hacer valer nuestros derechos y exigir a las autoridades que cumplan con su deber. Comenzamos a distribuir informalmente a nivel regional folletos y carteles con fotografías de personas desaparecidas. Para preguntar, fuimos a nivel nacional Reconocimiento del delito de desaparición forzada Y se debe crear un organismo independiente para investigar estos crímenes. No tenemos fe en las criaturas. Deben apoyarnos y Nos integramos con otras redes de familiares, no solo en México sino a nivel internacional. No podemos permanecer indiferentes ante un hecho que cobra tantas víctimas”.