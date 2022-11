La imagen del juego de Kojima estará circulando en Discord, para un informe – Nerd4.life

tom hendersonun conocido filtrador, ha publicado un nuevo informe dedicado a sobredosis, un nuevo juego supuestamente creado por Hideo Kojima. Como se informó, Henderson había visto una imagen del juego que circulará en grupos privados de Discord. El informe proviene del sitio web de Insider Games, que, sin embargo,imagen.

Henderson todavía nos ofrece uno Descripción de la supuesta imagen de una sobredosis. Según lo escrito, la foto nos muestra a la mamá de Death Stranding -interpretada por Margaret Qualley- con un vestido azul. Esto es todo lo que tenemos que saber. Especificamos que Henderson afirma que ella es mamá, no un nuevo personaje interpretado por Margaret Qualley. No está claro si la sobredosis está relacionada de alguna manera con Death Stranding: desafortunadamente, Henderson no entra en detalles.

lamentablemente en este momento No podemos confirmar ni negar Publicidad, ya que no hay forma de ver la imagen de la que estamos hablando. A continuación presentamos una imagen de Mama de Death Stranding, para que entiendas cuál es el personaje, pero no es la imagen en el centro de la filtración.



Mamá de Death Stranding, interpretada por Margaret Qualley

Henderson afirma que no sabe si la foto realmente será así. hecho público. De momento, según él, la imagen ha estado circulando dentro de algún Discord privado utilizado por algunos desarrolladores no asociados a Kojima Production. La foto se eliminó rápidamente de estas controversias, pero alguien claramente la tiene (si creemos en el informe de Henderson) y podría publicarse en plataformas públicas en algún momento.

recuerdalo La sobredosis no ha sido anunciada oficialmente.. Kojima confirmó que está trabajando con Microsoft en un juego en la nube, pero no sabemos nada más con seguridad. Además, en este período, el creador japonés comparte varios avances para su próximo juego, que parece ser Death Stranding 2. Sin embargo, incluso este último aún no se ha confirmado oficialmente.

Entre rumores, filtraciones ocultas y molestias misteriosas en este momento, es difícil para nosotros encontrar una respuesta clara. Tendremos que esperar y ver qué pasa.